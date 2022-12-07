Рекордный оборонный бюджет США. Конгресс дает Украине больше, чем запрашивал Байден

Американский Конгресс двухпартийно согласовал рекордный в истории оборонный бюджет США. Если он будет проголосован и подписан в Белом доме, Украина получит на полмиллиарда больше, чем в прошлом фискальном году, то есть $800 млн. Об этом говорится в черновике законопроекта, который получил одобрение комитетов Палаты представителей и Сената по вооруженным силам.

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Эта помощь Украине проходит в законопроекте как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI). Она ежегодна с начала войны России против Украины в 2014 году.

Законодатели США согласились утвердить на $45 млрд больше общих военных расходов, чем запросил президент Джо Байден, и выделить Украине на 500 млн долларов больше, чем запрашивал Белый дом.

Суммарный оборонный бюджет США на 2023 фискальный год, таким образом, составит $857,9 млрд, из них $816,7 млрд – конкретно Пентагону, и $30,3 млрд – на программы нацбезопасности под руководством Пентагона.

В эту сумму входит:

→ обеспечение стратегической конкуренции с Китаем и Россией;

→ прорывные технологии (гиперзвуковое оружие, искусственный интеллект, 5G и квантовые вычисления);

→ модернизация кораблей, самолетов и транспортных средств;

→ повышение уровня жизни военнослужащих и их семей.

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Законодатели приняли решение о периодических отчетах "о планах Минобороны по оказанию помощи Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективе".

Документ предоставляет временную отмену определенных контрактных ограничений по боеприпасам для поддержки Украины или для увеличения запасов Пентагона, а также предоставляет расширенные полномочия по использованию договоренностей о тыловом обеспечении НАТО и обеспечивает многолетние закупки определенных боеприпасов.

В документе подчеркивается "несокрушимая приверженность Соединенных Штатов НАТО", а также "важность сохранения единого ответа на российскую несправедливую войну против Украины и другие общие вызовы безопасности".

Законопроект "выражает мнение Конгресса, что Соединенные Штаты должны продолжать помогать Украине в борьбе с несправедливым и ничем не спровоцированным нападением со стороны России", и прозрачность/аудит такой помощи "необходимы для обеспечения эффективной и устойчивой поддержки".

Предполагается, что голосование за законопроект состоится в Палате представителей к концу недели. Законопроект вступит в силу сразу после подписания президентом Байденом.

С февраля 2022 года администрация Байдена одобрила прямую военную помощь Киеву на сумму более $19 млрд из запасов Пентагона.

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Євген Пилипенко

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