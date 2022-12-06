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Министр обороны: У партнеров нет синдрома усталости от войны, хотят быть с нами до победы

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 22:04
Министр обороны: У партнеров нет синдрома усталости от войны, хотят быть с нами до победы - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что у Запада нет "усталости" от войны, и союзники намерены продолжать поддерживать Украину до победы. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

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Говоря о том, что сейчас нет необходимости в дополнительной мобилизации в Украине, Резников подчеркнул, что потребность пока есть только в оружии, и о списке необходимого оповещены западные партнеры – это артиллерия и снаряды к ней, бронемашины, танки, самолеты и прочее.

Резникова спросили, не устали ли партнеры от постоянных "надо", исходящих от Украины, на что он ответил отрицательно, но признался – и сам опасался, что у дружественных стран будет "синдром усталости".

"Мне казалось, что он сначала будет среди населения, местных медиа, а они будут влиять на политиков, ну и дальше будет уменьшение объемов помощи. Но партнеры сегодня очень сильно хотят и дальше быть партнерами в этой победе. И они наоборот болеют за нас, и на каждой встрече они мне четко говорят: "Алексей, мы гордимся, вы нас вдохновляете, и мы будем с вами до завершения этой войны, до вашей победы, чего бы нам это ни стоило", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что почвой для такой позиции союзников стали многочисленные успехи украинской армии на поле боя.

  • На конференции The Wall Street Journal госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты сфокусированы на том, чтобы продолжать "делать то, что делают" – быть уверенными в том, что у Украины есть все необходимое для защиты, отражения российской агрессии и деоккупации территорий, захваченных после 24 февраля.

Читайте также: Нужно дать Украине все оружие и не указывать ВСУ, куда можно бить, а куда нет — Ринкевичс

Оксана Житнюк
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Алексей Резников война военная помощь союзники
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