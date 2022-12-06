Министр обороны: У партнеров нет синдрома усталости от войны, хотят быть с нами до победы

Министр обороны Алексей Резников заявил, что у Запада нет "усталости" от войны, и союзники намерены продолжать поддерживать Украину до победы. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

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Говоря о том, что сейчас нет необходимости в дополнительной мобилизации в Украине, Резников подчеркнул, что потребность пока есть только в оружии, и о списке необходимого оповещены западные партнеры – это артиллерия и снаряды к ней, бронемашины, танки, самолеты и прочее.

Резникова спросили, не устали ли партнеры от постоянных "надо", исходящих от Украины, на что он ответил отрицательно, но признался – и сам опасался, что у дружественных стран будет "синдром усталости".

"Мне казалось, что он сначала будет среди населения, местных медиа, а они будут влиять на политиков, ну и дальше будет уменьшение объемов помощи. Но партнеры сегодня очень сильно хотят и дальше быть партнерами в этой победе. И они наоборот болеют за нас, и на каждой встрече они мне четко говорят: "Алексей, мы гордимся, вы нас вдохновляете, и мы будем с вами до завершения этой войны, до вашей победы, чего бы нам это ни стоило", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что почвой для такой позиции союзников стали многочисленные успехи украинской армии на поле боя.

На конференции The Wall Street Journal госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты сфокусированы на том, чтобы продолжать "делать то, что делают" – быть уверенными в том, что у Украины есть все необходимое для защиты, отражения российской агрессии и деоккупации территорий, захваченных после 24 февраля.

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Оксана Житнюк

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