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Блинкен говорит о деоккупации "на 24.02". Киев настаивает на полном освобождении Украины

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 12:08
Блинкен говорит о деоккупации
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Соединенные Штаты помогают Украине вернуть территории, захваченные Россией со дня ее полномасштабного вторжения 24 февраля. Об этом на конференции The Wall Street Journal CEO Summit сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Мы сфокусированы на том, чтобы продолжать делать то, что делаем: то есть быть уверенными в том, что у Украины есть все, что ей нужно, чтобы защитить себя, чтобы отразить российскую агрессию и вернуть территории, захваченные после 24 февраля", – сказал он.

Украинские власти и военные категорически намерены деоккупировать всю захваченную врагом территорию, то есть выбить противника за международно признанные границы 1991 года.

Далее в интервью глава Госдепартамента США напомнил, что 24 февраля задачей России было "стереть идентичность Украины" и подчинить ее Москве, то есть просто уничтожить государство и тех украинцев, кто не подчинится.

"Это то, что Путин сам назвал задачей №1. Это провалилось и успеха [в этом] не будет", – заверил госсекретарь.

Читайте также: Украина имеет право освобождать свои территории любым доступным ей оружием – Блинкен

Он добавил, что после стратегического провала Россия начала "заграбастывать земли – так много, как сможет", и эта ее стратегия также "терпит поражение".

В интервью ведущий задавал вопрос о "модифицированных" РСЗО HIMARS, которые якобы не могут бить ракетами ATACMS, но сделал это вскользь и среди других вопросов, – и Блинкен его проигнорировал, а интервьюер к этому больше не возвращался.

Євген Пилипенко
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война Донбасс геополитика Крым освобождение деоккупация союзники Энтони Блинкен
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