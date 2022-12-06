Блинкен говорит о деоккупации "на 24.02". Киев настаивает на полном освобождении Украины

Соединенные Штаты помогают Украине вернуть территории, захваченные Россией со дня ее полномасштабного вторжения 24 февраля. Об этом на конференции The Wall Street Journal CEO Summit сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Мы сфокусированы на том, чтобы продолжать делать то, что делаем: то есть быть уверенными в том, что у Украины есть все, что ей нужно, чтобы защитить себя, чтобы отразить российскую агрессию и вернуть территории, захваченные после 24 февраля", – сказал он.

Украинские власти и военные категорически намерены деоккупировать всю захваченную врагом территорию, то есть выбить противника за международно признанные границы 1991 года.

Далее в интервью глава Госдепартамента США напомнил, что 24 февраля задачей России было "стереть идентичность Украины" и подчинить ее Москве, то есть просто уничтожить государство и тех украинцев, кто не подчинится.

"Это то, что Путин сам назвал задачей №1. Это провалилось и успеха [в этом] не будет", – заверил госсекретарь.

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Он добавил, что после стратегического провала Россия начала "заграбастывать земли – так много, как сможет", и эта ее стратегия также "терпит поражение".

В интервью ведущий задавал вопрос о "модифицированных" РСЗО HIMARS, которые якобы не могут бить ракетами ATACMS, но сделал это вскользь и среди других вопросов, – и Блинкен его проигнорировал, а интервьюер к этому больше не возвращался.

Євген Пилипенко

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