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Блинкен о псевдореферендумах: Спектакль России для аннексии, мы продолжим помогать Украине

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 09:42
Блинкен о псевдореферендумах: Спектакль России для аннексии, мы продолжим помогать Украине - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выпустил заявление по поводу попыток России аннексировать временно оккупированные территории Украины. Об этом сообщает Госдеп США.

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По его словам, фальшивые "референдумы" Кремля — это новая попытка захвата украинских территорий. Он отметил, что их "результаты" были сфабрикованы в Москве и не могут отражать волю народа Украины. 

Блинкен заявил, что США не признают легитимность псевдореферендумов или возможную аннексию украинских территорий. 

"Этот спектакль, устроенный российскими прокси, является нелегитимным и нарушает международное право. Это оскорбление принципов международного мира и безопасности", — сказал Блинкен. 

Также госсекретарь подчеркнул, что оккупанты вынудили бежать большую часть населения на захваченных территорий, а оставшихся украинцев заставили "голосовать" под угрозами оружием. 

Резюмируя, дипломат пообещал, что США и союзники продолжат поддерживать Украину в войне против России и напомнил, что президент США Джо Байден сказал, что США всегда будут стоять на территориальной целостности Украины и будут поддерживать ее столько, сколько потребуется. 

Читайте также: Байден о "референдумах": Это ложный предлог для аннексии, мы продолжим поддержку Украины

Дмитро Гриниченко
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США война госдеп псевдореферендум временно оккупированные территории Энтони Блинкен
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