Блинкен о псевдореферендумах: Спектакль России для аннексии, мы продолжим помогать Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выпустил заявление по поводу попыток России аннексировать временно оккупированные территории Украины. Об этом сообщает Госдеп США.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, фальшивые "референдумы" Кремля — это новая попытка захвата украинских территорий. Он отметил, что их "результаты" были сфабрикованы в Москве и не могут отражать волю народа Украины.

Блинкен заявил, что США не признают легитимность псевдореферендумов или возможную аннексию украинских территорий.

"Этот спектакль, устроенный российскими прокси, является нелегитимным и нарушает международное право. Это оскорбление принципов международного мира и безопасности", — сказал Блинкен.

Также госсекретарь подчеркнул, что оккупанты вынудили бежать большую часть населения на захваченных территорий, а оставшихся украинцев заставили "голосовать" под угрозами оружием.

Резюмируя, дипломат пообещал, что США и союзники продолжат поддерживать Украину в войне против России и напомнил, что президент США Джо Байден сказал, что США всегда будут стоять на территориальной целостности Украины и будут поддерживать ее столько, сколько потребуется.

Читайте также: Байден о "референдумах": Это ложный предлог для аннексии, мы продолжим поддержку Украины

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.