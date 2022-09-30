Блинкен о псевдореферендумах: Спектакль России для аннексии, мы продолжим помогать Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен выпустил заявление по поводу попыток России аннексировать временно оккупированные территории Украины. Об этом сообщает Госдеп США.
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По его словам, фальшивые "референдумы" Кремля — это новая попытка захвата украинских территорий. Он отметил, что их "результаты" были сфабрикованы в Москве и не могут отражать волю народа Украины.
Блинкен заявил, что США не признают легитимность псевдореферендумов или возможную аннексию украинских территорий.
"Этот спектакль, устроенный российскими прокси, является нелегитимным и нарушает международное право. Это оскорбление принципов международного мира и безопасности", — сказал Блинкен.
Также госсекретарь подчеркнул, что оккупанты вынудили бежать большую часть населения на захваченных территорий, а оставшихся украинцев заставили "голосовать" под угрозами оружием.
Резюмируя, дипломат пообещал, что США и союзники продолжат поддерживать Украину в войне против России и напомнил, что президент США Джо Байден сказал, что США всегда будут стоять на территориальной целостности Украины и будут поддерживать ее столько, сколько потребуется.
- Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью агентству Associated Press заявил, что объявление Россией попытки аннексии территорий Украины ничего не изменит на поле боя, а Украина освободит их военным путем.
- Подоляк назвал псевдореферендумы на временно оккупированных Россией территориях "пропагандистским шоу".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские позиции остаются неизменными, несмотря на "шум и анонсы откуда-то".
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