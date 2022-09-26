Подоляк: Никаких "референдумов" нет — это пропагандистское шоу. Наши границы останутся

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал псевдореферендумы на временно оккупированных Россией территориях "пропагандистским шоу". Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, мировые медиа должны понять, что никаких "референдумов" в Украине нет, а границы страны являются легитимными и останутся таковыми.

Он отметил, что псевдореферендумы — это пропагандистское шоу на оккупированных территориях, течение которого документируют правоохранители.

"Эти доказательства станут основой для приговоров коллаборантам после деоккупации этих земель", — написал Подоляк.

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Дмитро Гриниченко

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