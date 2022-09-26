Подоляк: Никаких "референдумов" нет — это пропагандистское шоу. Наши границы останутся
26.09.2022, 16:36
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал псевдореферендумы на временно оккупированных Россией территориях "пропагандистским шоу". Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, мировые медиа должны понять, что никаких "референдумов" в Украине нет, а границы страны являются легитимными и останутся таковыми.
Он отметил, что псевдореферендумы — это пропагандистское шоу на оккупированных территориях, течение которого документируют правоохранители.
"Эти доказательства станут основой для приговоров коллаборантам после деоккупации этих земель", — написал Подоляк.
- На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты начали мобилизацию среди мужчин, получивших паспорт РФ.
- Российские власти уже определили "результаты" и "явку" на псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
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