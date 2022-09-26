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Подоляк: Никаких "референдумов" нет — это пропагандистское шоу. Наши границы останутся

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 16:36
Подоляк: Никаких
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал псевдореферендумы на временно оккупированных Россией территориях "пропагандистским шоу". Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, мировые медиа должны понять, что никаких "референдумов" в Украине нет, а границы страны являются легитимными и останутся таковыми. 

Он отметил, что псевдореферендумы — это пропагандистское шоу на оккупированных территориях, течение которого документируют правоохранители.

"Эти доказательства станут основой для приговоров коллаборантам после деоккупации этих земель", — написал Подоляк. 

Читайте также: Байден о "референдумах": Это ложный предлог для аннексии, мы продолжим поддержку Украины

Дмитро Гриниченко
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война псевдореферендум временно оккупированные территории михаил подоляк
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