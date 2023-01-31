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Human Rights Watch обвинила ВСУ в применении запрещенных мин "Медальон". В МИД ответили

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 20:14
Human Rights Watch обвинила ВСУ в применении запрещенных мин
Глава МИД Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министерство иностранных дел прокомментировало отчет организации Human Rights Watch, которая обвинила Вооруженные Силы Украины в использовании запрещенных мин ПОМ-3 "Медальон" в войне против России. Об этом сказано в официальном заявлении ведомства.

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Ранее организация выпустила отчет, в котором говорится, что Украина должна расследовать якобы применение украинскими воинами тысяч противопехотных мин в Изюме и его окрестностях. В Human Rights Watch заявили, что Украина является подписантом договора о запрете мин 1997 года (Оттавская конвенция).

В МИД заявили, что отчет организации будет проанализирован причастными органами Украины, и отметили, что страна полностью выполняет взятые на себя международные обязательства на фоне совершения россиянами военных преступлений и геноцида украинского народа. 

Дипломаты подчеркнули, что война РФ против Украины показывает важность многосторонних механизмов в сфере разоружения и контроля над вооружениями  — ведомство ожидает, что Human Rights Watch и союзники активизирует усилия на этом направлении, осуществляя давление на Россию, чтобы она прекратила агрессию. 

В министерстве говорят, что Украина уже уничтожила 3 млн противопехотных мин, в частности мины ПОМ-3 "Медальон", а россияне применяют весь спектр запрещенных мин. 

"Украина всегда проявляла открытость к взаимодействию с международными организациями, в частности, только в прошлом году был проведен ряд встреч с представителями HRW. Рассчитываем, что HRW будет активно содействовать Украине в деле консолидации международных усилий по оказанию помощи в сфере противоминной деятельности", — сказано в заявлении.

Читайте также: История | Несколько Буч. От чего ВСУ освободили жителей Изюма. Свидетельства

Дмитро Гриниченко
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война мины изюм Human Rights Watch
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