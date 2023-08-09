Politico: Байден завтра оприлюднить запит на мільярди доларів фінансування для України

Очікується, що у четвер 10 серпня адміністрація президента США Джо Байдена оприлюднить свій запит на мільярди доларів додаткового фінансування для зброї та іншої допомоги України. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на два поінформовані джерела.

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Очікується, що до цього запиту ввійде і допомога Тайваню та гроші для поповнення коштів для допомоги постраждалим від стихійних лих.

Джерела видання не надали додаткових деталей щодо суми запиту чи його конкретних цілей.

Politico пише, що цей запит "підігріє" вже розгорнуту боротьбу за державне фінансування у Конгресі США, де багато консерваторів зберігають "глибокий скептицизм" щодо надання Україні додаткових грошей без повнішого обліку того, як допомога витрачається на сьогодні.

Державне фінансування закінчується 30 вересня.

Представники палати представників і Сенату очікують, що кошти для України, Тайваню та допомоги постраждалим від стихійних лих можуть бути прийняті з додатковими витратами, які зможуть запобігти припиненню роботи, пише Politico.

Видання зауважує, що подолання цього часового проміжку, найімовірніше, виявиться складним, вимагаючи великого двопартійного підйому.

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