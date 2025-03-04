ВСУ "отомстили" и ударили по полигону оккупантов под Херсоном – видео
ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Россиян на оккупированной части Херсонской области "настигла месть". Украинские военные ударили по полигону врага, есть жертвы, сообщили в 14 отдельном полку беспилотных авиационных комплексов (БпАК).

Операторы полка вместе с подразделениями оперативно-стратегического управления войск "Таврия" нанесли удар по скоплению россиян на одном из тренировочных полигонов на Херсонском направлении.

Отмечается, что в результате поражения кассетными боеприпасами было ликвидировано около 30 вражеских солдат.

  • 3 марта Сухопутные войска подтвердили, что 1 марта Россия ударила по полигону "Новомосковский" в Самарском районе Днепропетровской области. По данным журналиста Юрия Бутусова, число жертв составляет 130 человек, среди которых 30 – погибшие.
  • Главнокомандующий Сырский сообщил, что из-за удара РФ по полигону устранены начальник центра подготовки и командир воинской части.
Читайте также
Воздушные силы поразили объект россиян в Курской области: оттуда запускали дроны по ВСУ
полигонбпакХерсонское направление