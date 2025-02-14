В четверг, 13 февраля, Воздушные силы нанесли удар по опорному пункту россиян в Курской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и опубликовал соответствующее видео.

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По данным военных, ВС нанесли высокоточный удар по вражескому военному объекту вблизи села Елизаветовка.

В результате удара был уничтожен взводный опорный пункт 28-го стрелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России, который использовался для запуска дронов, атаковавших украинских защитников в Сумской области.

"Этот удар стал частью системных мер ВСУ, направленных на нейтрализацию угроз и ослабление военного потенциала противника", — отметили в Генштабе.

31 января 2025 года Генштаб сообщил, что Силы обороны поразили командный пункт группировки войск "Курск", базировавшейся в городе Рыльск.

2 февраля Зеленский рассказал, что в результате удара Россия и Северная Корея потеряли десятки офицеров.