У четвер, 13 лютого, Повітряні сили завдали удару по опорному пункту росіян у Курській області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України й опублікував відповідне відео.

За даними військових, ПС завдали високоточного удару по ворожому військовому об’єкту поблизу села Єлизаветівка.

В результаті удару було знищено взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії, який використовувався для запуску дронів, які атакували українських захисників у Сумській області.

"Цей удар став частиною системних заходів ЗСУ, спрямованих на нейтралізацію загроз та ослаблення військового потенціалу противника", – зазначили в Генштабі.

31 січня 2025 року Генштаб повідомив, що Сили оборони уразили командний пункт угруповання військ "Курськ", яке базувалося в місті Рильськ.

2 лютого Зеленський розповів, що унаслідок удару Росія та Північна Корея втратили десятки офіцерів.