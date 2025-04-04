Покровський напрямок. Десантники розбили колону росіян, уразивши три танки й 11 БМП – відео
На Покровському напрямку росіяни, користуючись дощовою погодою та поганою видимістю, наступали механізованою колоною на позиції Сил оборони, однак зазнали невдачі. Кадри відбиття штурму окупантів опублікувала 46 аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Військові розповіли, що напередодні вранці побачили висування ворожої колони. Вона складалася з 15 одиниць військової техніки, зокрема танків та бойових машин піхоти.
"Так, завдяки злагодженій роботі артилерії, розвідки, аеророзвідці, підрозділам ударних БпЛА та інженерних підрозділів – колону було розбито, техніку знищено, а штурмові дії – зірвано", – йдеться в повідомленні.
У результаті ворожа армія втратила 58 військових, три танки, 11 БМП, автомобіль і мотоцикл.
Частина техніки підірвалася на заздалегідь підготовлених інженерних рубежах. Успішному відбиттю атаки сприяла спільна робота підрозділів 46 бригади ДШВ за підтримки 148 окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ, 5 окремої важкої механізованої бригади та 33 окремої механізованої бригади.
- 19 березня 2025 року LIGA.net писала про те, що дронова завіса зупинила росіян на Покровському напрямку.
- За даними Генштабу, станом на 16:00 4 квітня на Покровському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень. Сили оборони вже відбили 10 ворожих атак.