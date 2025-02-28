Под Селидово уничтожен склад БК россиян с термобарическими бомбами – видео
Удар по складу БК (скриншот с видео)

Силы обороны Украины в ночь на 28 февраля уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов россиян в районе Селидово в Донецкой области. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Кроме того, были поражены еще три объекта врага. В частности, Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Это предприятие задействовано в обеспечении российских оккупантов топливом.

Результаты поражения еще уточняются, добавили в Генштабе.

Справка. Термобарический боеприпас создан на основе эффекта объемного взрыва пылегазовых или аэрозольных облаков. Не запрещен международными договорами, однако некоторые относят его к зажигательному оружию массового поражения.

Температура в зоне взрыва такого боеприпаса достигает 1000 градусов Цельсия. Последствия для человека могут быть ужасающими: от контузии до перелома костей и баротравмы легких с кровоизлиянием. Зафиксированы случаи, когда легкие полностью выгорали изнутри.

Такое оружие предназначено для уничтожения живой силы противника и легкобронированной техники.
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