Под Селидово уничтожен склад БК россиян с термобарическими бомбами – видео

Также были нанесены еще несколько ударов по вражеским объектам

Удар по складу БК (скриншот с видео)

Силы обороны Украины в ночь на 28 февраля уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов россиян в районе Селидово в Донецкой области. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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Кроме того, были поражены еще три объекта врага. В частности, Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Это предприятие задействовано в обеспечении российских оккупантов топливом.

Результаты поражения еще уточняются, добавили в Генштабе.

Справка. Термобарический боеприпас создан на основе эффекта объемного взрыва пылегазовых или аэрозольных облаков. Не запрещен международными договорами, однако некоторые относят его к зажигательному оружию массового поражения.



Температура в зоне взрыва такого боеприпаса достигает 1000 градусов Цельсия. Последствия для человека могут быть ужасающими: от контузии до перелома костей и баротравмы легких с кровоизлиянием. Зафиксированы случаи, когда легкие полностью выгорали изнутри.



Такое оружие предназначено для уничтожения живой силы противника и легкобронированной техники.

26 февраля Генштаб подтвердил, что Силы обороны поразили два аэродрома россиян в Крыму.

27 февраля Силы обороны ударили по командному пункту россиян в Запорожской области.

Также сообщалось, что Воздушные силы поразили пункт управления дронами россиян под Запорожьем.