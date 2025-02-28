Под Селидово уничтожен склад БК россиян с термобарическими бомбами – видео
Силы обороны Украины в ночь на 28 февраля уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов россиян в районе Селидово в Донецкой области. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
Кроме того, были поражены еще три объекта врага. В частности, Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Это предприятие задействовано в обеспечении российских оккупантов топливом.
Результаты поражения еще уточняются, добавили в Генштабе.
Справка. Термобарический боеприпас создан на основе эффекта объемного взрыва пылегазовых или аэрозольных облаков. Не запрещен международными договорами, однако некоторые относят его к зажигательному оружию массового поражения.
Температура в зоне взрыва такого боеприпаса достигает 1000 градусов Цельсия. Последствия для человека могут быть ужасающими: от контузии до перелома костей и баротравмы легких с кровоизлиянием. Зафиксированы случаи, когда легкие полностью выгорали изнутри.
Такое оружие предназначено для уничтожения живой силы противника и легкобронированной техники.
Температура в зоне взрыва такого боеприпаса достигает 1000 градусов Цельсия. Последствия для человека могут быть ужасающими: от контузии до перелома костей и баротравмы легких с кровоизлиянием. Зафиксированы случаи, когда легкие полностью выгорали изнутри.
Такое оружие предназначено для уничтожения живой силы противника и легкобронированной техники.
- 26 февраля Генштаб подтвердил, что Силы обороны поразили два аэродрома россиян в Крыму.
- 27 февраля Силы обороны ударили по командному пункту россиян в Запорожской области.
- Также сообщалось, что Воздушные силы поразили пункт управления дронами россиян под Запорожьем.