Воздушные силы ударили по пункту управления дронами россиян под Запорожьем – карта
Армия России (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины 26 февраля ударили по пункту управления БпЛА россиян в Запорожской области. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Речь идет о позиции 503 мотострелкового полка 19 мотострелковой дивизии 58 армии, который базировался в населенном пункте Нестерянка Запорожской области. Отсюда враг управлял дронами, обслуживал и хранил их там.

"Смелые пилоты Воздушных сил Вооруженных Сил Украины продолжат уничтожать войска оккупантов, пока Российская Федерация не прекратит вооруженную агрессию против народа Украины", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Село Нестерянка расположено в Пологовском районе Запорожской области в 13 км от Работино и в 55 км от Запорожья.

Воздушные силы ударили по пункту управления дронами россиян под Запорожьем – карта
Скриншот карты
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