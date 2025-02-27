Повітряні сили уразили пункт управління дронами росіян під Запоріжжям – карта

У Генштабі зазначили, що удари по позиціях ворога продовжуватимуться

Армія Росії (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Повітряні сили Збройних Сил України 26 лютого вдарили по пункту управління БпЛА росіян у Запорізькій області. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Йдеться про позицію 503 мотострілецького полку 19 мотострілецької дивізії 58 армії, який базувався у населеному пункті Нестерянка Запорізької області. Звідси ворог керував дронами, обслуговував та зберігав їх там.

"Сміливі пілоти Повітряних сил Збройних Сил України продовжуватимуть нищити війська окупантів, доки Російська Федерація не припинить збройну агресію проти народу України", – підкреслили у Генштабі ЗСУ.

Село Нестерянка розташоване у Пологівському районі Запорізької області в 13 км від Роботиного та в 55 км від Запоріжжя.

Скриншот мапи

26 лютого Генштаб підтвердив, що Сили оборони уразили два аеродроми росіян в Криму.

27 лютого Сили оборони вдарили по командному пункту росіян у Запорізькій області.