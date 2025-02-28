Під Селидовим знищено склад БК росіян із термобаричними бомбами – відео

Також було завдано ще кілька ударів по ворожих об'єктах

Удар по складу БК (скриншот з відео)

Сили оборони України в ніч на 28 лютого знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів росіян у районі Селидового в Донецькій області. Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України.

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Окрім цього, були уражені ще три об'єкти ворога. Зокрема, Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Це підприємство залучене до забезпечення російських окупантів паливом.

Наразі результати ураження ще уточнюються, додали в Генштабі.

Довідка. Термобаричний боєприпас створений на основі ефекту об'ємного вибуху пилогазових або аерозольних хмар. Не заборонений міжнародними договорами, однак деякі відносять його до запалювальної зброї масового ураження.



Температура в зоні вибуху такого боєприпасу досягає 1000 градусів за Цельсієм. Наслідки для людини можуть бути жахливими: від контузії до переламу кісток і баротравми легень із крововиливом. Зафіксовані випадки, коли легені повністю вигорали зсередини.



Така зброя призначена для знищення живої сили противника та легкоброньованої техніки.

26 лютого Генштаб підтвердив, що Сили оборони уразили два аеродроми росіян у Криму.

27 лютого Сили оборони вдарили по командному пункту росіян у Запорізькій області.

Також повідомлялося, що Повітряні сили уразили пункт управління дронами росіян під Запоріжжям.