Під Селидовим знищено склад БК росіян із термобаричними бомбами – відео
Сили оборони України в ніч на 28 лютого знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів росіян у районі Селидового в Донецькій області. Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України.
Окрім цього, були уражені ще три об'єкти ворога. Зокрема, Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Це підприємство залучене до забезпечення російських окупантів паливом.
Наразі результати ураження ще уточнюються, додали в Генштабі.
Довідка. Термобаричний боєприпас створений на основі ефекту об'ємного вибуху пилогазових або аерозольних хмар. Не заборонений міжнародними договорами, однак деякі відносять його до запалювальної зброї масового ураження.
Температура в зоні вибуху такого боєприпасу досягає 1000 градусів за Цельсієм. Наслідки для людини можуть бути жахливими: від контузії до переламу кісток і баротравми легень із крововиливом. Зафіксовані випадки, коли легені повністю вигорали зсередини.
Така зброя призначена для знищення живої сили противника та легкоброньованої техніки.
Температура в зоні вибуху такого боєприпасу досягає 1000 градусів за Цельсієм. Наслідки для людини можуть бути жахливими: від контузії до переламу кісток і баротравми легень із крововиливом. Зафіксовані випадки, коли легені повністю вигорали зсередини.
Така зброя призначена для знищення живої сили противника та легкоброньованої техніки.
- 26 лютого Генштаб підтвердив, що Сили оборони уразили два аеродроми росіян у Криму.
- 27 лютого Сили оборони вдарили по командному пункту росіян у Запорізькій області.
- Також повідомлялося, що Повітряні сили уразили пункт управління дронами росіян під Запоріжжям.