Під Селидовим знищено склад БК росіян із термобаричними бомбами – відео
Удар по складу БК (скриншот з відео)

Сили оборони України в ніч на 28 лютого знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів росіян у районі Селидового в Донецькій області. Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України.

Окрім цього, були уражені ще три об'єкти ворога. Зокрема, Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Це підприємство залучене до забезпечення російських окупантів паливом.

Наразі результати ураження ще уточнюються, додали в Генштабі.

Довідка. Термобаричний боєприпас створений на основі ефекту об'ємного вибуху пилогазових або аерозольних хмар. Не заборонений міжнародними договорами, однак деякі відносять його до запалювальної зброї масового ураження.

Температура в зоні вибуху такого боєприпасу досягає 1000 градусів за Цельсієм. Наслідки для людини можуть бути жахливими: від контузії до переламу кісток і баротравми легень із крововиливом. Зафіксовані випадки, коли легені повністю вигорали зсередини.

Така зброя призначена для знищення живої сили противника та легкоброньованої техніки.
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