Украинская авиация уничтожила укрытие и личный состав российских войск в Торецке – видео

Результат атаки еще уточняется, но уничтожение личного состава врага и его укрытий значительно ослабляет эффективность сил РФ в районе Торецка

Торецк (Фото: АрмияInform)

21 марта украинская авиация уничтожила укрытие и личный состав российских оккупационных войск в Торецке. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в тот день был успешно поражен район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103 мотострелкового полка в укрытии и подвале укрытия в Торецке.

"Место размещения сил противника было полностью разрушено. В результате поражения уничтожен личный состав противника, в том числе десантно-штурмовые группы и операторов БпЛА", – говорится в сообщении.

Точный результат атаки еще уточняется, но уничтожение личного состава врага и его укрытий значительно ослабляет эффективность подразделений вооруженных сил РФ в Торецком направлении, добавили в Генштабе.

18 марта 2025 года Воздушные силы ВСУ поразили командный пункт россиян в районе села Демидовка Белгородской области.

20 марта дроны СБУ и ССО атаковали аэродром Энгельс, а российская ПВО избивала ракетами по домам, сообщил LIGA.net источник.