Українська авіація знищила укриття та особовий склад російських військ у Торецьку – відео
21 березня українська авіація знищила укриття та особовий склад російських окупаційних військ у Торецьку. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
Зазначається, що того дня було успішно уражено район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в Торецьку.
"Місце розміщення сил противника було повністю зруйновано. В результаті ураження знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БпЛА", – йдеться у повідомленні.
Точний результат атаки ще уточнюється, але знищення особового складу ворога та його укриттів значно послаблює ефективність підрозділів збройних сил РФ на Торецькому напрямку, додали у Генштабі.
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