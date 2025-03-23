Українська авіація знищила укриття та особовий склад російських військ у Торецьку – відео

Точний результат атаки ще уточнюється, але знищення особового складу ворога та його укриттів значно послаблює ефективність сил РФ в районі Торецька

Торецьк (Фото: АрміяInform)

21 березня українська авіація знищила укриття та особовий склад російських окупаційних військ у Торецьку. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Зазначається, що того дня було успішно уражено район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в Торецьку.

"Місце розміщення сил противника було повністю зруйновано. В результаті ураження знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БпЛА", – йдеться у повідомленні.

Точний результат атаки ще уточнюється, але знищення особового складу ворога та його укриттів значно послаблює ефективність підрозділів збройних сил РФ на Торецькому напрямку, додали у Генштабі.

18 березня 2025 року Повітряні сили ЗСУ уразили командний пункт росіян в районі села Демидівка Бєлгородської області.

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