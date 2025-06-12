В ГУР назвали имя символического миллионного уничтоженного оккупанта – видео

В ГУР отметили, что потери врага стали массовыми и системными

Скриншот видео ГУР

Украинские разведчики уничтожили символического миллионного оккупанта и назвали его имя. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Бойцы подразделения активных действий Kraken 11 июня доложили о ликвидации Машаненкова Сергея Николаевича 1978 года рождения. Он уроженец Камчатского края и служил в бригаде тихоокеанской морской пехоты.

"Сегодня вдоль всей линии фронта ликвидировали не одного и двух захватчиков. Благодаря слаженным действиям всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины вражеские потери в Украине стали массовыми и системными", – отметили в ГУР.

В разведке подчеркнули, что военные продолжают методически выявлять, находить и уничтожать каждого пришедшего в Украину с оружием.