В ГУР назвали имя символического миллионного уничтоженного оккупанта – видео
Украинские разведчики уничтожили символического миллионного оккупанта и назвали его имя. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
Бойцы подразделения активных действий Kraken 11 июня доложили о ликвидации Машаненкова Сергея Николаевича 1978 года рождения. Он уроженец Камчатского края и служил в бригаде тихоокеанской морской пехоты.
"Сегодня вдоль всей линии фронта ликвидировали не одного и двух захватчиков. Благодаря слаженным действиям всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины вражеские потери в Украине стали массовыми и системными", – отметили в ГУР.
В разведке подчеркнули, что военные продолжают методически выявлять, находить и уничтожать каждого пришедшего в Украину с оружием.
- 12 июня потери россиян в Украине достигли миллиона человек. В сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1140 россиян.
- По данным "Хортицы", РФ теряет почти 150 военных за квадратный километр территории на востоке.