Сырский вручил награды военным, на чьем счету больше всего нанесенных потерь РФ – фото
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский наградил защитников за миллион потерь, которые Россия понесла с начала полномасштабной войны. Об этом он сообщил в своем канале.
"Пот украинских защитников, их кровь, их усилия, профессионализм и эффективность – вот что обеспечило этот невероятный результат – 1 млн общих потерь вражеской армии", – отметил он.
Сырский вручил высшую почетную награду Главкома "Крест заслуги" военным, на чьем счету немало уничтоженных врагов, вражеской техники и вооружения. Речь идет о пилоте армейской авиации майоре Руслане Дегтяреве, представителе танковых войск старшем сержанте Андрее Шеврикуко, противотанкисте сержанте Владимире Тесле и операторе ударных БпАК солдате Андрее Хомяке.
Главком пообщался с защитниками об их службе, о применение новых технологий и образцов оружия, а также поблагодарил за "неоценимый вклад" в уничтожение российских оккупантов, их военной техники и вооружения.
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