Зеленський вручив дітям нову відзнаку "Майбутнє України" – фото

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

В Україні започаткували нову відзнаку "Майбутнє України", якою щороку будуть відзначати "гідних дітей". Перше нагородження відбулося 3 червня, повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що нагороджувати будуть добрих та гідних дітей, які проявили себе у складних життєвих обставинах і під час обставин, спричинених війною.

3 червня президент зустрівся під час нагородження з дітьми, які пройшли через окупацію, депортацію та втрати. Вони допомагали іншим, підтримували військових та волонтерів, зазначив він.

За словами Зеленського, частина зустрічі пройшла в укритті через повітряну тривогу. Там він провів із дітьми "дуже щиру та теплу" розмову.

"Наші діти – це справжнє майбутнє України. Пишаємося, що в нас є такі люди – з цінностями, з відчуттям правильного. Дякуємо за ваші вчинки, за вашу сміливість. Найголовніше – за вашу небайдужість", – резюмував президент.

Фото: ОП

Фото: ОП