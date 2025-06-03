Зеленский вручил детям новое отличие "Будущее Украины" – фото
В Украине основали новую награду "Будущее Украины", которым ежегодно будут отмечать "достойных детей". Первое награждение прошло 3 июня, сообщил президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что награждать будут добрых и достойных детей, проявивших себя в сложных жизненных обстоятельствах и во время обстоятельств, вызванных войной.
3 июня президент встретился во время награждения с детьми, прошедшими через оккупацию, депортацию и потери. Они помогали другим, поддерживали военных и волонтеров, отметил он.
По словам Зеленского, часть встречи прошла в укрытии из-за воздушной тревоги. Там он провел с детьми "очень искренний и теплый" разговор.
"Наши дети – это настоящее будущее Украины. Гордимся, что у нас есть такие люди – с ценностями, с чувством правильного. Спасибо за ваши поступки, за вашу смелость. Самое главное – за ваше неравнодушие", – резюмировал президент.
- 8 января в Украине появился новый праздник – День армейской авиации Сухопутных войск. Его будут отмечать каждый год 3 июля.
- 26 мая Зеленский подписал указ о том, что День ССО в Украине будет отмечен 27 мая.