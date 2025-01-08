В Украине появился новый праздник – День армейской авиации Сухопутных войск

Президент Владимир Зеленский подписал указ о Дне армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Он будет отмечаться каждый год 3 июля.
В указе от 8 января сказано, что праздник устанавливается с целью чествования мужества и героизма воинов армейской авиации, выявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.
15 июля 2024-го Украина впервые отмечала День украинской государственности. Этот праздник нацелен на то, чтобы напоминать о тысячелетней истории создания государства, истоки которой достигают средневекового государства Киевской Руси.
По указу Зеленского 12 ноября в Украине будет отмечаться День ГБР.