В Украине появился новый праздник – День армейской авиации Сухопутных войск

День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ будет отмечаться ежегодно летом

F-16 (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о Дне армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Он будет отмечаться каждый год 3 июля.

В указе от 8 января сказано, что праздник устанавливается с целью чествования мужества и героизма воинов армейской авиации, выявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.