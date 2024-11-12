Зеленский установил новый праздник – день ГБР. Когда будут отмечать

Госбюро расследований было создано в Украине девять лет назад

Иллюстрационное фото: ДБР

Президент Владимир Зеленский учредил новый праздник в Украине – день Государственного бюро расследований. Соответствующий указ №763/2024 был опубликован на сайте Офиса президента.

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"Установить в Украине День Государственного бюро расследований, который отмечать ежегодно 12 ноября", – говорится в указе.

В вечернем обращении президент отметил, что 12 ноября 2024 года – это девятая годовщина принятия закона о ГБР. Он поблагодарил всех работников структуры за то, что они "заботятся о государственных интересах" и собственной работой "обеспечивают возможности для справедливости в Украине".

"Отметил наградами ребят из Государственного бюро расследований. К сожалению, двое – посмертно. Ребята выполняли задачи в прифронтовой зоне", – добавил Зеленский.

Справка. ГБР – это правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников главных управлений). Также орган выполняет функцию досудебного (предварительного) следствия.



Закон о создании ГБР был принят 12 ноября 2015 года, подписан президентом 14 января 2016 года, вступил в силу 1 марта 2016 года. Бюро заработало 27 ноября 2018 года.



Есть только семь территориальных управлений ГБР по Украине: в Киеве, Николаеве, Львове, Краматорске, Мелитополе, Полтаве и Хмельницком. С 31 декабря 2021 года ГБР руководит Алексей Сухачев.