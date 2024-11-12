Зеленський встановив нове свято – день ДБР. Коли відзначатимуть

Держбюро розслідувань було створено в Україні дев'ять років тому

Ілюстраційне фото: ДБР

Президент Володимир Зеленський заснував нове свято в Україні – день Державного бюро розслідувань. Відповідний указ №763/2024 опублікований на сайті Офісу президента.

"Установити в Україні День Державного бюро розслідувань, який відзначати щороку 12 листопада", – сказано в указі.

У вечірньому зверненні президент зазначив, що 12 листопада 2024 року – це дев'ята річниця ухвалення закону про ДБР. Він подякував усім працівникам структури за те, що вони "дбають про державні інтереси" і власною роботою "забезпечують можливості для справедливості в Україні".

"Відзначив нагородами хлопців із Державного бюро розслідувань. На жаль, двоє – посмертно. Хлопці виконували завдання у прифронтовій зоні", – додав Зеленський.

Довідка. ДБР – це правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді й найвищі службовці (від міністрів до начальників головних управлінь). Також орган виконує функцію досудового (попереднього) слідства.



Закон про створення ДБР був ухвалений 12 листопада 2015 року, підписаний президентом 14 січня 2016 року, набрав чинності 1 березня 2016 року. Запрацювало Бюро 27 листопада 2018 року.



Існує лише сім територіальних управлінь ДБР в Україні: у Києві, Миколаєві, Львові, Краматорську, Мелітополі, Полтаві та Хмельницькому. З 31 грудня 2021 року ДБР керує Олексій Сухачов.