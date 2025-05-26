27 мая в Украине будут отмечать День ССО: Зеленский подписал указ

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/TERESA SUAREZ)

27 мая в Украине будут ежегодно отмечать День Сил специальных операций (ССО) Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ №346/2025 подписал президент Владимир Зеленский.

"Отмечая мужество и героизм воинов Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций постановляю установить в Украине День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, который отмечать ежегодно 27 мая", – говорится в документе.

Указ вступает в силу дня опубликования.

В пресс-службе ССО отметили, что в этот день 2014 года воины полков спецназначения, будущих ССО, вместе с собратьями из других составляющих Сил обороны провели операцию по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта от вражеских войск и установили флаг Украины.

Там добавили, что отдельным приказом командующего ССО генерал-майора Александра Трепака дата 29 июля определена днем чествования павших воинов Сил специальных операций.

25 мая 2025 года Зеленский ввел санкции, в частности, против сына подозреваемого в госизмене Богуслаева, экс-нардепа Мосийчука, а также бывших руководителей крупных уголовных группировок России.

Ограничения введены на 10 лет и, в частности, предусматривают блокировку активов.

После введения новых санкций Зеленский анонсировал новые ограничения против оккупантов и тех, кто связан со страной-агрессором