Сын Богуслаева и экс-нардеп Мосийчук: Зеленский ввел новые санкции

В списке два гражданина Украины, резидент Гренады и россияне из окружения Кадырова и криминальных группировок

Владимир Зеленский (Фото: PAWEL SUPERNAK/EPA)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны насчет новых санкций, в том числе против Александра Богуслаева, сына бывшего президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева, и экс-нардепа Игоря Мосийчука.

Указом №345/2025 глава государства ввел в действие санкции СНБО, предложения по которым вносила Служба безопасности Украины.

Под ограничения попали двое украинских граждан: Игорь Мосийчук (бывший нардеп, регулярно участвующий в распространении российской пропаганды, сейчас находится за границей) и Ростислав Шапошников, (бывший журналист, эмигрировавший в США в 2015 году и публикующий видео с нарративами о том, что Украина якобы не хочет мира).

Сын подозреваемого в государственной измене Богуслаева внесен в санкционный список как гражданин Гренады, островной страны в Карибском бассейне.

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Другие ограничения касаются четырех резидентов страны-агрессора:

→ Ахмед Дудаев – российский пропагандист, помощник диктатора Чечни Рамзана Кадырова, министр по вопросам национальной политики, внешних связей, печати и информации в кадыровском правительстве;

→ Сергей Лалакин – российский бизнесмен и спортивный функционер, экс-глава Подольской организованной преступной группировки, оказывает помощь оккупантам;

→ Сергей Михайлов – российский предприниматель и "меценат", бывший главарь Солнцевской преступной группировки;

→ Геннадий Петров – экс-глава Малышевской группировки, российское оппозиционное медиа Важные истории писало, что он связан с многомиллиардными государственными проектами и дружит с силовиками и окружением диктатора Владимира Путина.

Все люди из списка бессрочно лишены государственных наград, санкции против них будут действовать в течение 10 лет. В частности, речь идет о блокировке активов.

Согласно решению СНБО, Министерству иностранных дел поручено уведомить компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении этих санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничений.

2 мая правоохранительные органы Княжества Монако задержали Богуслаева-младшего, который вместе с отцом подозревается в хищении.

Задержанному сыну экс-президента Мотор Сичи объявлено подозрение по статье об отмывании имущества, ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Отцу задержанного, который уже находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с РФ, сообщили о новом подозрении по статьям о присвоении имущества и организации отмывания средств.