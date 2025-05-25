Син Богуслаєва та екснардеп Мосійчук: Зеленський запровадив нові санкції

Володимир Зеленський (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо нових санкцій, у тому числі проти Олександра Богуслаєва, сина колишнього президента Мотор Січі В'ячеслава Богуслаєва, та екснардепа Ігоря Мосійчука.

Указом №345/2025 глава держави ввів у дію санкції РНБО, пропозиції щодо яких вносила Служба безпеки України.

Під обмеження потрапили двоє українських громадян: Ігор Мосійчук (колишній нардеп, який регулярно бере участь у поширенні російської пропагади, наразі перебуває за кордоном) та Ростислав Шапошніков, (колишній журналіст, який емігрував до США у 2015 році, й публікує відео з наративами про те, що Україна нібито не хоче миру).

Син підозрюваного у державній зраді Богуслаєва внесений до санкційного списку як громадянин Гренади, острівної країни у Карибському басейні.

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Інші обмеження стосуються чотирьох резидентів країни-агресора:

→ Ахмед Дудаєв - російський пропагандист, помічник диктатора Чечні Рамзана Кадирова, міністр з питань національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації у кадирівському уряді;

→ Сергій Лалакін - російський бізнесмен і спортивний функціонер, ексглава Подольського організованого злочинного угрупування, надає допомогу окупантам;

→ Сергій Михайлов - російський підприємець і "меценат", колишній ватажок Солнцевського злочинного угрупування;

→ Геннадій Петров - ексглава Малишевського угрупування, російське опозиційне медіа "Важные истории" писало, що він пов'язаний з багатомільярдними державними проєктами й дружить з силовиками та оточенням диктатора Володимира Путіна.

Усіх людей зі списку безстроково позбавлено державних нагород, санкції проти них діятимуть впродовж 10 років. Зокрема, йдеться про блокування активів.

Згідно з рішенням РНБО, Міністерству закордонних справ доручено повідомити компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування цих санкцій й порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежень.