Зеленський пояснив санкції проти Арестовича і Ко: Антиукраїнська пропаганда

Президент заявив, що підсанкційні особи "здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні"

Володимир Зеленський (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Президент Володимир Зеленський пояснив, що санкції проти Олексія Арестовича, колишнього позаштатного радника його Офісу, були введені через антиукраїнську пропаганду. Такий допис голова держави опублікував у своїх соцмережах.

"Третій санкційний пакет – це дев'ять осіб, із них сім, на жаль, мають громадянство України, які повʼязали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні", – пояснив президент.

За словами Зеленського, Україна працює над тим, аби в юрисдикціях партнерів були підтримані обмеження для цих та інших підсанкційних осіб.

Президент доручив готувати подальші санкційні кроки.