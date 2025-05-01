Зеленський пояснив санкції проти Арестовича і Ко: Антиукраїнська пропаганда
Президент Володимир Зеленський пояснив, що санкції проти Олексія Арестовича, колишнього позаштатного радника його Офісу, були введені через антиукраїнську пропаганду. Такий допис голова держави опублікував у своїх соцмережах.
"Третій санкційний пакет – це дев'ять осіб, із них сім, на жаль, мають громадянство України, які повʼязали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні", – пояснив президент.
За словами Зеленського, Україна працює над тим, аби в юрисдикціях партнерів були підтримані обмеження для цих та інших підсанкційних осіб.
Президент доручив готувати подальші санкційні кроки.
- 1 травня президент Зеленський своїми указами ввів у дію нові санкції Ради національної безпеки й оборони. До одного з санкційних списків, зокрема, потрапили "політолог" Бондаренко, голова забороненої в Україні політичної партії Держава Василець, блогер-утікач Олешко, а також ексрадник ОП Арестович, що перебуває за кордоном.
- Також введено санкції проти 106 суб'єктів, що підтримують присутність РФ на тимчасово окупованих територіях та займаються постачанням для окупаційної армії.
- Окрім цього, запроваджені обмеження проти компаній та фізичних осіб, які обслуговують російське військове виробництво: зокрема, під санкції потрапили найбільший у Росії металургійний комбінат та група Новатек, що є основним виробником та експортером російського зрідженого природного газу.