Зеленский объяснил санкции против Арестовича и Ко: Антиукраинская пропаганда
Владимир Зеленский (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Президент Владимир Зеленский объяснил, что санкции против Алексея Арестовича, бывшего внештатного советника его Офиса, были введены из-за антиукраинской пропаганды. Такое сообщение глава государства опубликовал в своих соцсетях.

"Третий санкционный пакет – это девять человек, из них у семи, к сожалению, есть гражданство Украины, которые связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства и оправдывают войну, осуществляют активные информационные операции в ущерб Украине и нашей защите в войне", – пояснил президент.

По словам Зеленского, Украина работает над тем, чтобы в юрисдикциях партнеров были поддержаны ограничения для этих и других подсанкционных лиц.

Президент поручил готовить дальнейшие санкционные шаги.

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