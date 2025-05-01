Зеленский объяснил санкции против Арестовича и Ко: Антиукраинская пропаганда
Президент Владимир Зеленский объяснил, что санкции против Алексея Арестовича, бывшего внештатного советника его Офиса, были введены из-за антиукраинской пропаганды. Такое сообщение глава государства опубликовал в своих соцсетях.
"Третий санкционный пакет – это девять человек, из них у семи, к сожалению, есть гражданство Украины, которые связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства и оправдывают войну, осуществляют активные информационные операции в ущерб Украине и нашей защите в войне", – пояснил президент.
По словам Зеленского, Украина работает над тем, чтобы в юрисдикциях партнеров были поддержаны ограничения для этих и других подсанкционных лиц.
Президент поручил готовить дальнейшие санкционные шаги.
- 1 мая президент Зеленский своим указом ввел в действие новые санкции Совета национальной безопасности и обороны. В один из санкционных списков, в частности, попали "политолог" Бондаренко, глава запрещенной в Украине политической партии Держава Василец, блогер-беглец Олешко, а также находящийся за рубежом экс-советник ОП Арестович.
- Также введены санкции против 106 субъектов, поддерживающих присутствие РФ на временно оккупированных территориях и занимающихся поставками для оккупационной армии.
- Кроме того, введены ограничения против компаний и физических лиц, обслуживающих российское военное производство: в частности, под санкции попали крупнейший в России металлургический комбинат и группа Новатек, являющаяся основным производителем и экспортером российского сжиженного природного газа.