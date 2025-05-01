Зеленский ввел санкции против Арестовича

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В четверг, 1 мая, президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие новые санкции Совета национальной безопасности и обороны, в списке бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. Соответствующие указы опубликованы на сайте ОП.

О введении санкций идет речь в указах президента №267, №268 и №269. Среди попавших в санкционный список – граждане Украины и России, которые распространяют созвучные российской пропаганде нарративы.

В санкционный список попали: политолог Константин Бондаренко; лидер запрещенной в Украине политической партии Держава Дмитрий Василец; блогер Мирослав Олешко, незаконно уехавший из Украины в 2023 году; публичный деятель и блогер, находящийся за границей, бывший внештатный советник ОП Арестович.

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