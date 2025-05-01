Зеленський запровадив санкції проти Арестовича

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У четвер, 1 травня, президент Володимир Зеленський своїми указами ввів у дію нові санкції Ради національної безпеки й оборони, у списку – колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. Відповідні укази опубліковані на сайті ОП.

Про запровадження санкцій йдеться в указах президента №267, №268 і №269. Серед осіб, які потрапили до санкційного списку, – громадяни України та Росії, які поширюють співзвучні російській пропаганді наративи.

До санкційного списку потрапили: політолог Костянтин Бондаренко; лідер забороненої в Україні політичної партії Держава Дмитро Василець; блогер Мирослав Олешко, що незаконно виїхав з України у 2023 році; публічний діяч та блогер, що перебуває за кордоном, колишній позаштатний радник ОП Арестович.

Крім цього, запроваджено обмеження щодо російської пропагандистки Анастасії Кашеварової.

Загалом у трьох указах 81 юридична особа та 76 фізичних осіб.