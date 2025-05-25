После новых санкционных пакетов Зеленский анонсировал новые ограничения

Президент заявил, что новые решения СНБО будут "в скором времени"

Владимир Зеленский (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

После введения новых санкций президент Владимир Зеленский анонсировал новые ограничения против оккупантов и тех, кто связан со страной-агрессором. Такое сообщение глава государства опубликовал в своих соцсетях.

"Сейчас уже готовятся новые санкционные решения Украины. Направление санкций вполне понятно – это физические и юридические лица из России и связанные с ней, работающие на войну, а также на которых держится российский режим. Новые решения Совета национальной безопасности и обороны – вскоре", – рассказал Зеленский.

Также президент прокомментировал санкционные пакеты, введенные 25 мая.

"Первый – против российских лиц, причастных к финансированию российской террористической деятельности, финансовым махинациям и схемам обхода санкций в интересах РФ", – пояснил глава государства ограничения против юридических и физических лиц, связанных с онлайн-казино Pin-Up.

По словам Зеленского, второй пакет касается пропагандистов, которые "своей ложью усиливают российские удары по Украине", а третий направлен против представителей мафиозных группировок РФ, которые "значительно помогли становлению путинского режима и до сих пор связаны с ним".

Президент отметил, что Украина работает над синхронизацией своих ограничений с санкционными режимами Евросоюза и других ключевых мировых юрисдикций.

25 мая Зеленский ввел санкции, в частности, против сына подозреваемого в госизмене Богуслаева, экс-нардепа Мосийчука, а также бывших руководителей крупных уголовных группировок России.

Ограничения введены на 10 лет и включают блокирование активов.