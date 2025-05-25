Зеленский ввел санкции против россиян, связанных с казино Pin-Up

Под ограничения попали юридические лица из Украины, Кипра и Нидерландов

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против россиян, связанных с онлайн-казино Pin-Up.

Ограничения на 10 лет были введены против резидентов страны-агрессора Дмитрия Пунина, Ивана Банникова и Александра Матяшова. В частности, речь идет о блокировке активов.

Также в действие введены санкции против следующих юридических лиц, связанных с этим онлайн-казино:

→ УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ, ТРАНИТАДЕВЕЛОПМЕНТ, ТУРБО.ЮА и ВИКТОРИЯ-СОФТ (зарегистрированные в Украине);

→ GURUFLOW TEAM LTD, PIPROSE HOLDING LTD, MONAK LIMITED, WI BLACK-WOOD LIMITED (Кипр);

→ Carletta NV (зарегистрированное на входящем в состав Нидерландов карибском острове Кюрасао).

Эти ограничения также продлятся 10 лет.

Кроме этого, Зеленский ввел в действие другой санкционный список, в который, в частности, вошли Александр Богуслаев, сын бывшего президента Мотор Січі, а также экс-нардеп Игорь Мосийчук.

5 декабря 2024 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрениях в отмывании российских денег и пособничестве государству-агрессору трем гражданам РФ – бенефициарным владельцам онлайн-казино Pin-Up, а также двум гражданам Украины – директору и владельцу торговой марки и домена.

14 февраля 2025 года ДБР задержало директора компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up.