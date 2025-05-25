Зеленський запровадив санкції проти росіян, пов'язаних із казино Pin-Up

Під обмеження потрапили юридичні особи з України, Кіпру та Нідерландів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти росіян, пов'язаних з онлайн-казино Pin-Up.

Обмеження на 10 років запроваджені проти резидентів країни-агресора Дмитра Пуніна, Івана Баннікова та Олександра Матяшова. Зокрема, йдеться про блокування активів.

Також у дію введено санкції проти наступних юридичних осіб, пов'язаних із цим онлайн-казино:

→ УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ, ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ, ТУРБО.ЮА та ВІКТОРІЯ-СОФТ (зареєстровані в Україні);

→ GURUFLOW TEAM LTD, PIPROSE HOLDING LTD, MONAK LIMITED, В.W.I. BLACK-WOOD LIMITED (Кіпр);

→ Carletta N.V. (зареєстроване на карибському острові Кюрасао, що входить до складу Нідерландів).

Ці обмеження також триватимуть 10 років.

Окрім цього, Зеленський увів у дію інший санкційний список, до якого, зокрема, увійшли Олександр Богуслаєв, син колишнього президента Мотор Січі, а також екснардеп Ігор Мосійчук.