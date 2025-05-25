Зеленський запровадив санкції проти росіян, пов'язаних із казино Pin-Up
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти росіян, пов'язаних з онлайн-казино Pin-Up.
Обмеження на 10 років запроваджені проти резидентів країни-агресора Дмитра Пуніна, Івана Баннікова та Олександра Матяшова. Зокрема, йдеться про блокування активів.
Також у дію введено санкції проти наступних юридичних осіб, пов'язаних із цим онлайн-казино:
→ УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ, ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ, ТУРБО.ЮА та ВІКТОРІЯ-СОФТ (зареєстровані в Україні);
→ GURUFLOW TEAM LTD, PIPROSE HOLDING LTD, MONAK LIMITED, В.W.I. BLACK-WOOD LIMITED (Кіпр);
→ Carletta N.V. (зареєстроване на карибському острові Кюрасао, що входить до складу Нідерландів).
Ці обмеження також триватимуть 10 років.
Окрім цього, Зеленський увів у дію інший санкційний список, до якого, зокрема, увійшли Олександр Богуслаєв, син колишнього президента Мотор Січі, а також екснардеп Ігор Мосійчук.
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