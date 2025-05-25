Після нових санкційних пакетів Зеленський анонсував нові обмеження

Володимир Зеленський (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Після запровадження нових санкцій президент Володимир Зеленський анонсував нові обмеження проти окупантів та тих, хто пов'язаний із країною-агресором. Такий допис глава держави опублікував у своїх соцмережах.

"Зараз уже готуються нові санкційні рішення України. Напрямок санкцій цілком зрозумілий – це фізичні та юридичні особи з Росії й такі, що пов’язані з нею, які працюють на війну, а також на яких тримається російський режим. Нові рішення Ради національної безпеки та оборони – незабаром", – розповів Зеленський.

Також президент прокоментував санкційні пакети, запроваджені 25 травня.

"Перший – проти російських осіб, які причетні до фінансування російської терористичної діяльності, фінансових махінацій та схем обходу санкцій в інтересах РФ", – пояснив глава держави обмеження проти юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з онлайн-казино Pin-Up.

За словами Зеленського, другий пакет стосується пропагандистів, які "своєю брехнею підсилюють російські удари по Україні", а третій скерований проти представників мафіозних угруповань РФ, які "значно допомогли становленню путінського режиму та досі пов’язані з ним".

Президент зауважив, що Україна працює над синхронізацією своїх обмежень із санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій.

25 травня Зеленський запровадив санкції, зокрема, проти сина підозрюваного у держзраді Богуслаєва, екснардепа Мосійчука, а також колишніх керівників великих кримінальних угруповань Росії.

Обмеження введені на 10 років й, зокрема, передбачають блокування активів.