27 травня в Україні відзначатимуть День ССО: Зеленський підписав указ
Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/TERESA SUAREZ)

27 травня в Україні щорічно відзначатимуть День Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України. Відповідний указ №346/2025 підписав президент Володимир Зеленський.

"Вшановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю установити в Україні День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, який відзначати щороку 27 травня", – йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У пресслужбі ССО зазначили, що цього дня 2014 року воїни полків спецпризначення, майбутніх ССО, разом з побратимами з інших частин Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від ворожих військ та встановили прапор України.

Там додали, що окремим наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трепака дату 29 липня визначено днем вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій.

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