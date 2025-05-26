27 травня в Україні відзначатимуть День ССО: Зеленський підписав указ

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/TERESA SUAREZ)

27 травня в Україні щорічно відзначатимуть День Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України. Відповідний указ №346/2025 підписав президент Володимир Зеленський.

"Вшановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю установити в Україні День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, який відзначати щороку 27 травня", – йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У пресслужбі ССО зазначили, що цього дня 2014 року воїни полків спецпризначення, майбутніх ССО, разом з побратимами з інших частин Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від ворожих військ та встановили прапор України.

Там додали, що окремим наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трепака дату 29 липня визначено днем вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій.

25 травня 2025 року Зеленський запровадив санкції, зокрема, проти сина підозрюваного у держзраді Богуслаєва, екснардепа Мосійчука, а також колишніх керівників великих кримінальних угруповань Росії.

Обмеження введено на 10 років й, зокрема, передбачають блокування активів.

Після запровадження нових санкцій Зеленський анонсував нові обмеження проти окупантів та тих, хто пов'язаний із країною-агресором.