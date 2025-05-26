27 травня в Україні відзначатимуть День ССО: Зеленський підписав указ
27 травня в Україні щорічно відзначатимуть День Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України. Відповідний указ №346/2025 підписав президент Володимир Зеленський.
"Вшановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю установити в Україні День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, який відзначати щороку 27 травня", – йдеться у документі.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
У пресслужбі ССО зазначили, що цього дня 2014 року воїни полків спецпризначення, майбутніх ССО, разом з побратимами з інших частин Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від ворожих військ та встановили прапор України.
Там додали, що окремим наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трепака дату 29 липня визначено днем вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій.
- 25 травня 2025 року Зеленський запровадив санкції, зокрема, проти сина підозрюваного у держзраді Богуслаєва, екснардепа Мосійчука, а також колишніх керівників великих кримінальних угруповань Росії.
- Обмеження введено на 10 років й, зокрема, передбачають блокування активів.
- Після запровадження нових санкцій Зеленський анонсував нові обмеження проти окупантів та тих, хто пов'язаний із країною-агресором.