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Космические силы США получили официальное название. Над ними сразу начали подшучивать

19.12.2020, 13:20
Космические силы США получили официальное название. Над ними сразу начали подшучивать - Фото
Космические войска США (Фото - US SF - Twitter)

Космические силы США спустя год после создания получили официальное название – Guardians (Стражники). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter. 

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Там заявляют, что над названием работали специалисты и широкая общественность, были поданы "сотни предложений". 

"Стражники – это имя с долгой историей в космических операциях, восходящее к первоначальному командному девизу Космического командования ВВС США 1983 года: "Стражники высоких рубежей", – рассказали в ведомстве.

Однако пользователи Twitter начали подшучивать над Космическими войсками США, делая отсылки к серии фильмов "Стражи галактики". 

  • 18 декабря 2019 года Конгресс США одобрил создание космических войск, законопроект вошел в оборонный бюджет США на 2020 год.
  • 14 января 2020-го в Белом доме принял присягу первый командующий войск Джон Рэймонд. 
  • 21 сентября Космические силы США начали первую в своей истории иностранную миссию: группу специалистов разместили в Аравийской пустыне на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.
Владислав Сердюк
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