Космические силы США получили официальное название. Над ними сразу начали подшучивать

Космические силы США спустя год после создания получили официальное название – Guardians (Стражники). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там заявляют, что над названием работали специалисты и широкая общественность, были поданы "сотни предложений".

"Стражники – это имя с долгой историей в космических операциях, восходящее к первоначальному командному девизу Космического командования ВВС США 1983 года: "Стражники высоких рубежей", – рассказали в ведомстве.

Однако пользователи Twitter начали подшучивать над Космическими войсками США, делая отсылки к серии фильмов "Стражи галактики".

18 декабря 2019 года Конгресс США одобрил создание космических войск, законопроект вошел в оборонный бюджет США на 2020 год.

14 января 2020-го в Белом доме принял присягу первый командующий войск Джон Рэймонд.

21 сентября Космические силы США начали первую в своей истории иностранную миссию: группу специалистов разместили в Аравийской пустыне на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.