Космические войска США разместили на Аравийском полуострове

Группа из 20 специалистов будет следить за спутниками, а также действиями вероятных противников – Ирана, России и Китая

Космические силы США начали первую в своей истории иностранную миссию: группу специалистов разместили в Аравийской пустыне на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Они будут отслеживать космические аппараты, использовать мощности американских военных спутников и наблюдать за маневрами вероятных противников, в том числе РФ, Китая и Ирана.

Весной иранская Революционная гвардия запустила первый спутник в космос. Позднее Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Космического агентства Ирана: его обвинили в разработке баллистических ракет под прикрытием гражданской космической программы.

Командующий миссии полковник Тодд Бенсон отметил, что "другие страны чрезвычайно агрессивно готовятся к распространению боевых действий в космосе".

В этом месяце министр обороны США Марк Эспер предупредил , что Россия и Китай разрабатывают оружие, которое может сбивать американские спутники.

Конгресс США одобрил создание космических войск, законопроект вошел в оборонный бюджет США на 2020 год. 18 декабря 2019 года

14 января в Белом доме принял присягу первый командующий войск Джон Рэймонд.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.