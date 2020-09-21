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Космические войска США разместили на Аравийском полуострове

21.09.2020, 13:40
Космические войска США разместили на Аравийском полуострове - Фото
Фото: U.S. Air Force

Группа из 20 специалистов будет следить за спутниками, а также действиями вероятных противников – Ирана, России и Китая

Космические силы США начали первую в своей истории иностранную миссию: группу специалистов разместили в Аравийской пустыне на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Об этом сообщает агентство Associated Press

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Они будут отслеживать космические аппараты, использовать мощности американских военных спутников и наблюдать за маневрами вероятных противников, в том числе РФ, Китая и Ирана.

Весной иранская Революционная гвардия запустила первый спутник в космос. Позднее Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Космического агентства Ирана: его обвинили в разработке баллистических ракет под прикрытием гражданской космической программы.

Командующий миссии полковник Тодд Бенсон отметил, что "другие страны чрезвычайно агрессивно готовятся к распространению боевых действий в космосе". 

  • В этом месяце министр обороны США Марк Эспер предупредил, что Россия и Китай разрабатывают оружие, которое может сбивать американские спутники.
  • 18 декабря 2019 года Конгресс США одобрил создание космических войск, законопроект вошел в оборонный бюджет США на 2020 год.
  • 14 января в Белом доме принял присягу первый командующий войск Джон Рэймонд. 

 

Станислав Стороженко
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Иран космос Катар Аравийская пустыня

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