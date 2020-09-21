Космические войска США разместили на Аравийском полуострове
Группа из 20 специалистов будет следить за спутниками, а также действиями вероятных противников – Ирана, России и Китая
Космические силы США начали первую в своей истории иностранную миссию: группу специалистов разместили в Аравийской пустыне на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Они будут отслеживать космические аппараты, использовать мощности американских военных спутников и наблюдать за маневрами вероятных противников, в том числе РФ, Китая и Ирана.
Весной иранская Революционная гвардия запустила первый спутник в космос. Позднее Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Космического агентства Ирана: его обвинили в разработке баллистических ракет под прикрытием гражданской космической программы.
Командующий миссии полковник Тодд Бенсон отметил, что "другие страны чрезвычайно агрессивно готовятся к распространению боевых действий в космосе".
- В этом месяце министр обороны США Марк Эспер предупредил, что Россия и Китай разрабатывают оружие, которое может сбивать американские спутники.
- 18 декабря 2019 года Конгресс США одобрил создание космических войск, законопроект вошел в оборонный бюджет США на 2020 год.
- 14 января в Белом доме принял присягу первый командующий войск Джон Рэймонд.
Комментарии