Марсоход Curiosity с ветхими колесами лезет на скалу в кратере Гейл – фото с орбиты

Ровер Curiosity, у которого "превращаются в хлам" колеса, забирается на скалу Мон-Мерку в кратере Гейл на Марсе. О восхождении марсохода сообщает пресс-служба Университета Аризоны.

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Скала Мон-Мерку – это широкий выступ скал на северном склоне пятикилометровой горы Шарп, что неподалеку от центра 150-километрового кратера Гейл, отмечают ученые. В марте Curiosity делал селфи со скалой.

Марсоход размером с небольшой автомобиль сейчас находится над шестиметровым утесом, где он исследовал скалы, пишут в университете. Предварительно он просверлил скалы у подножия утеса: ученым интересно сравнить нижние и верхние образцы.

Фото подъема Curiosity снял орбитальный Марсианский разведывательный спутник (Mars Reconnaissance Orbiter) с помощью камеры HiRISE, которая эксплуатируется университетом Аризоны.

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Этот же аппарат в марте снимал и новый марсоход NASA – Perseverance, который работает в кратере Езеро с февраля.

Марсоход Curiosity прибыл на Марс в августе 2012 года. С 2014-го он продолжает подниматься на гору Шарп. На Марсе он прошел 25 км и работает уже более 3000 местных суток (сол), у него изнашиваются колеса.

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Марк Сировой

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