Curiosity работает на Марсе уже 3000 местных суток. Посмотрите, что с его колесами – фото

Американский марсоход Curiosity успешно работает на Красной планете уже 3000 местных суток – солов. За это время он проехал 23,83 км и прислал около 750 000 фото, сообщает сайт миссии NASA.

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Изготовленный инженерами Boeing и Lockheed Martin марсоход весом 899 кг стартовал с Земли 26 ноября 2011-го на ракете Atlas V 541 и сел в кратере Гейла 5 августа 2012-го.

Всю информацию об этой миссии можно найти здесь.

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Ниже – панорама, составленная из 122 изображений, сделанных 18 ноября 2020 года. Ближе к центру панорамы находится дно кратера Гейла, чаши шириной 154 км, внутри которой находится гора Шарп. На горизонте видно северный край кратера. Справа находится верхняя часть горы Шарп, где есть слои горных пород, сформированные озерами и ручьями миллиарды лет назад.

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Плановое время работы "Кьюриосити" было заявлено как 23 земных месяца. После истечения этого срока ровер за счет РИТЭГ на 3 кВт работает "сверхурочно" и не зависит от солнечной энергии, как большинство других подобных аппаратов.

Сейчас марсоход продолжает подниматься на гору Шарп, которую исследует с 2014 года.

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СПРАВКА. Марс – четвертая от Солнца планета Солнечной системы, ее масса – 10,7% от массы Земли. Марс называют Красной планетой из-за оттенка поверхности от минерала маггемита, γ-оксида железа. У Марса есть разреженная атмосфера с давлением у поверхности в 160 раз меньше земного, и два естественных спутника – Фобос и Деймос. Это самая подробно изученная планета Солнечной системы, кроме Земли.

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Евгений Пилипенко

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