Колеса марсохода Curiosity понемногу превращаются в хлам. Вчерашние фото с Марса удручают

Каменистая поверхность, которую исследует марсоход Curiosity на Красной планете, все сильнее изнашивает его колеса. Это видно по свежей серии снимков с Марса, опубликованной на сайте этой миссии NASA.

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Ровер установлен на шесть колес, каждое из которых имеет свой электродвигатель. Два передних и два задних участвуют в рулении: благодаря этому марсоход может на месте разворачиваться на 360°.

Колеса изготовлены из алюминия – с рисунком "протектора" для лучшего сцепления и изогнутыми титановыми пружинами для упругой поддержки платформы. "Ноги" – из титановых труб.

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Марсоход способен преодолевать препятствия высотой до 65 см и подниматься на песчаные дюны с уклоном до 12,5°, причем в зависимости от центра масс он может выдерживать наклон не менее 50° в любом направлении без опрокидывания. Однако, чтобы избежать аварийных ситуаций, автоматика ограничивает наклон марсохода более чем на 30°.

СПРАВКА. Марс – четвертая от Солнца планета Солнечной системы, ее масса – 10,7% от массы Земли. Марс называют Красной планетой из-за оттенка поверхности от минерала маггемита, γ-оксида железа. У Марса есть разреженная атмосфера с давлением у поверхности в 160 раз меньше земного, и два естественных спутника – Фобос и Деймос. Это самая подробно изученная планета Солнечной системы, кроме Земли.

Curiosity прибыл на Марс в августе 2012-го и с той поры проехал почти 24 км. Сейчас он исследует гору Шарп. Там такой рельеф: