Китайский ровер Zhurong успешно сошел с платформы и начал исследовать Марс – фото

Ровер Китая Zhurong успешно покинул посадочную платформу и приступил к исследованию Марса. Об этом сообщает Китайское космическое управление.

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Как сообщается, ровер сошел с посадочной платформы в 10:40 22 мая по пекинскому времени (05:40 утра – по Киеву). Марсоход начал патрулирование и разведку местности.

Это фото было сделано передней камерой ровера, которая должна помочь ему с объездом препятствий. Видно "рельсы трапа", по которому спускался Zhurong.

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А это – фото с задней камеры. На снимке видно посадочную платформу марсохода со стороны "трапа".

Научная миссия ровера "Чжу-Жун" – обширна. Он будет изучать геологические особенности Марса, грунт, распределение водяного льда, характеристики климата и физического поля, пишут китайские ученые. И это – не исчерпывающий список научных целей марсохода.

23 июля 2020 года миссия Tianwen-1 стартовала с Земли, ее целью была посадка первого китайского ровера на марсианской равнине Утопия.

10 февраля 2021-го китайская станция совершила маневр торможения и вышла на первичную эллиптическую орбиту Марса. КНР вслед за ОАЭ вошла в небольшой клуб стран, которые смогли отправить аппараты на марсианскую орбиту.

В мае посадочный модуль Tianwen-1 приземлился на Марсе и прислал первые фотографии.

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Марк Сировой

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