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Китайский зонд Tianwen-1 прислал первые кадры с поверхности Марса – фото

19.05.2021, 14:38
Китайский зонд Tianwen-1 прислал первые кадры с поверхности Марса – фото - Фото
Фото - csna.gov.cn

Китайский зонд Tianwen-1 прислал первые свои первые фотографии, сделанные на поверхности Марса. Об этом сообщает пресс-служба Китайского национального космического управления. 

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На снимках видны посадочная платформа и трап марсохода Zhurong – сообщается, что механизм рампы для выезда развернут нормально. 

Также китайский зонд отправил кадры с камеры наблюдения орбитального аппарата – на них запечатлен процесс посадки Tianwen-1.

BBC отмечает, что у китайского марсохода имеются пять инструментов, которые будут исследовать минералогию местных горных пород и общий характер окружающей среды, включая погоду.

Кроме того, Zhurong оснащен лазером, которые позволит анализировать химический состав местных пород, а также радаром для поиска подповерхностного водяного льда.

По мнению ученых, на равнине Утопия 

  • 23 июля 2020 года миссия Tianwen-1 стартовала с Земли.
  • 10 февраля 2021-го китайская станция совершила 15-минутный маневр торможения и вышла на первичную эллиптическую орбиту Марса. КНР вслед за ОАЭ вошла в небольшой клуб стран, которые смогли отправить аппараты на ареоцентрическую (марсианскую) орбиту.
  • Конечной целью миссии Tianwen-1 было посадить в мае или июне марсоход на равнину Утопия.

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Станислав Стороженко
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Китай Марс космос исследование фото зонд Tianwen-1
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