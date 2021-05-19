Китайский зонд Tianwen-1 прислал первые кадры с поверхности Марса – фото
Китайский зонд Tianwen-1 прислал первые свои первые фотографии, сделанные на поверхности Марса. Об этом сообщает пресс-служба Китайского национального космического управления.
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На снимках видны посадочная платформа и трап марсохода Zhurong – сообщается, что механизм рампы для выезда развернут нормально.
Также китайский зонд отправил кадры с камеры наблюдения орбитального аппарата – на них запечатлен процесс посадки Tianwen-1.
BBC отмечает, что у китайского марсохода имеются пять инструментов, которые будут исследовать минералогию местных горных пород и общий характер окружающей среды, включая погоду.
Кроме того, Zhurong оснащен лазером, которые позволит анализировать химический состав местных пород, а также радаром для поиска подповерхностного водяного льда.
По мнению ученых, на равнине Утопия
- 23 июля 2020 года миссия Tianwen-1 стартовала с Земли.
- 10 февраля 2021-го китайская станция совершила 15-минутный маневр торможения и вышла на первичную эллиптическую орбиту Марса. КНР вслед за ОАЭ вошла в небольшой клуб стран, которые смогли отправить аппараты на ареоцентрическую (марсианскую) орбиту.
- Конечной целью миссии Tianwen-1 было посадить в мае или июне марсоход на равнину Утопия.
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