Китайский зонд прислал панорамные фото двух полушарий Марса

Китайский зонд Tianwen-1 прислал новые фотографии Марса. Об этом сообщает пресс-служба Китайского национального космического управления.

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Как отмечается, снимки были сделаны в середине марта на камеру среднего разрешения.

16 марта Tianwen-1 сфотографировал южное полушарие Марса, находясь на высоте около 11 200 км. Нажмите на фото для увеличения.

18 марта аппарат запечатлел северное полушарие. Высота составляла 11 500 км.

23 июля 2020 года миссия Tianwen-1 стартовала с Земли.

10 февраля 2021-го китайская станция совершила 15-минутный маневр торможения и вышла на первичную эллиптическую орбиту Марса. КНР вслед за ОАЭ вошла в небольшой клуб стран, которые смогли отправить аппараты на ареоцентрическую (марсианскую) орбиту.

Конечная цель миссии Tianwen-1 – посадить в мае или июне марсоход на равнину Утопия.

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Марк Сировой

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