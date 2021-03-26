Китайский зонд прислал панорамные фото двух полушарий Марса
26.03.2021, 16:08
Марс, снимки зонда Tianwen-1 (фото - CNSA)
Китайский зонд Tianwen-1 прислал новые фотографии Марса. Об этом сообщает пресс-служба Китайского национального космического управления.
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Как отмечается, снимки были сделаны в середине марта на камеру среднего разрешения.
16 марта Tianwen-1 сфотографировал южное полушарие Марса, находясь на высоте около 11 200 км. Нажмите на фото для увеличения.
18 марта аппарат запечатлел северное полушарие. Высота составляла 11 500 км.
- 23 июля 2020 года миссия Tianwen-1 стартовала с Земли.
- 10 февраля 2021-го китайская станция совершила 15-минутный маневр торможения и вышла на первичную эллиптическую орбиту Марса. КНР вслед за ОАЭ вошла в небольшой клуб стран, которые смогли отправить аппараты на ареоцентрическую (марсианскую) орбиту.
- Конечная цель миссии Tianwen-1 – посадить в мае или июне марсоход на равнину Утопия.
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