UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Китайский зонд прислал панорамные фото двух полушарий Марса

26.03.2021, 16:08
Китайский зонд прислал панорамные фото двух полушарий Марса - Фото
Марс, снимки зонда Tianwen-1 (фото - CNSA)

Китайский зонд Tianwen-1 прислал новые фотографии Марса. Об этом сообщает пресс-служба Китайского национального космического управления.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, снимки были сделаны в середине марта на камеру среднего разрешения.

16 марта Tianwen-1 сфотографировал южное полушарие Марса, находясь на высоте около 11 200 км. Нажмите на фото для увеличения.

18 марта аппарат запечатлел северное полушарие. Высота составляла 11 500 км.

  • 23 июля 2020 года миссия Tianwen-1 стартовала с Земли.
  • 10 февраля 2021-го китайская станция совершила 15-минутный маневр торможения и вышла на первичную эллиптическую орбиту Марса. КНР вслед за ОАЭ вошла в небольшой клуб стран, которые смогли отправить аппараты на ареоцентрическую (марсианскую) орбиту.
  • Конечная цель миссии Tianwen-1 – посадить в мае или июне марсоход на равнину Утопия.

Смотрите также: Высокое разрешение. Китайский аппарат Tianwen-1 прислал свои первые фото Марса

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай Марс космос марсоход Tianwen-1
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 