UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Европа анонсировала космическую миссию к "злому близнецу" Земли видео

11.06.2021, 08:28
Скриншот из видео
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Избрание меры пресечения Медведчуку: трансляция завершена
Избрание меры пресечения Медведчуку: трансляция завершена

Европейское космическое агентство дало отмашку разработке миссии EnVision, которая с низкой орбиты исследует Венеру – вторую от Солнца планету и соседку Земли. Об этом сообщает пресс-релиз ESA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ученые надеются пролить свет на то, когда и как Венера пережила катастрофический парниковый эффект.

EnVision – продолжение успешной европрограммы Venus Express (2005–2014), которая была сосредоточена в основном на изучении атмосферы и сделала определенные открытия, указывающие на возможные активные вулканы на поверхности планеты.

Смотрите также: От Солнца оторвался гигантский протуберанец: видео мощного выброса звездной плазмы

Ожидается, что EnVision значительно улучшит радиолокационные изображения поверхности, полученные с помощью зонда NASA Magellan в 1990-х годах.

Европа обеспечит аппарату основную конструкцию и большинство приборов, от NASA на нем будет радар с синтезированной апертурой VenSAR. Для связи с зондом будет использоваться американская система связи в дальнем космосе.

Ключевой вопрос с Венерой заключается в том, почему, несмотря на примерно такие же размеры и состав, наш ближайший сосед во внутренней Солнечной системе испытал такое резкое изменение климата: вместо того, чтобы быть обитаемым миром, подобным Земле, планета имеет токсичную атмосферу с плотными облаками, богатыми серной кислотой, а температура на поверхности достигает 500°С. Из-за таких экстремальных условий Венеру называют "злым близнецом" Земли. 

СПРАВКА. Венера – вторая планета от Солнца, вращается в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет. Не имеет спутников. Масса, орбитальная скорость и размеры похожи на земные. Состав атмосферы: 96,5% – углекислый газ, 3,5% – азот; кислорода и водяного пара нет. Средняя температура на поверхности из-за экстремального парникового эффекта 462°C. Атмосферное давление в 92 раза выше, чем на Земле (примерно как давление воды на глубине 900 м). 

Самая ранняя возможность запуска EnVision на будущей ракете Ariane 6 – 2031 год (затем – 2032 и 2033-й). После 15-месячного путешествия к планете EnVision в течение еще 16 месяцев за счет аэродинамического торможения выйдет на квазиполярную орбиту 220х540 км и 92-минутным витком.

Смотрите также: Появилась новая панорама Марса в потрясающем качестве: со звуками пустыни другой планеты

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
nasa наука технологии космос исследование esa солнечная система радар Венера EnVision
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 