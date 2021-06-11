Европейское космическое агентство дало отмашку разработке миссии EnVision, которая с низкой орбиты исследует Венеру – вторую от Солнца планету и соседку Земли. Об этом сообщает пресс-релиз ESA.
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Ученые надеются пролить свет на то, когда и как Венера пережила катастрофический парниковый эффект.
EnVision – продолжение успешной европрограммы Venus Express (2005–2014), которая была сосредоточена в основном на изучении атмосферы и сделала определенные открытия, указывающие на возможные активные вулканы на поверхности планеты.
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Ожидается, что EnVision значительно улучшит радиолокационные изображения поверхности, полученные с помощью зонда NASA Magellan в 1990-х годах.
Европа обеспечит аппарату основную конструкцию и большинство приборов, от NASA на нем будет радар с синтезированной апертурой VenSAR. Для связи с зондом будет использоваться американская система связи в дальнем космосе.
Ключевой вопрос с Венерой заключается в том, почему, несмотря на примерно такие же размеры и состав, наш ближайший сосед во внутренней Солнечной системе испытал такое резкое изменение климата: вместо того, чтобы быть обитаемым миром, подобным Земле, планета имеет токсичную атмосферу с плотными облаками, богатыми серной кислотой, а температура на поверхности достигает 500°С. Из-за таких экстремальных условий Венеру называют "злым близнецом" Земли.
Самая ранняя возможность запуска EnVision на будущей ракете Ariane 6 – 2031 год (затем – 2032 и 2033-й). После 15-месячного путешествия к планете EnVision в течение еще 16 месяцев за счет аэродинамического торможения выйдет на квазиполярную орбиту 220х540 км и 92-минутным витком.
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