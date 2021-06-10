Вчера, 9 июня в 14:59 по киевскому времени, на поверхности Солнца был зафиксирован гигантский выброс плазмы на высоту до 770 000 км. Об этом сообщил в Twitter астрофизик Марк Горат, ссылаясь на видео и данные орбитальной Обсерватории солнечной динамики NASA.
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Выброс произошел в секторе солнечных пятен AR2831. Астрономы классифицировали его как "среднюю вспышку класса C1.7".
Скорость разлета солнечного вещества превышала 10 млн км/ч (расстояние, равное дистанции Киев–Иерусалим, – за секунду), основное событие растянулось примерно на час.
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Более "сочный" вариант видео от AstroAlert:
Другое видео от астронома Ольги Смолянкиной:
Более замедленный вариант:
Another beautiful solar eruption from #AR2831 behind the NW limb of the Sun. #Solarflare pic.twitter.com/4ZW3lhWshi— Edward.Vijayakumar (@edwanx) June 9, 2021
Поскольку протуберанец был направлен не в сторону Земли, каких-то сильных геомагнитных возмущений у нас не отмечено.
Наблюдать за "здоровьем" Солнца можно в разных спектрах почти в режиме реального времени здесь.
- Сегодня произойдет кольцеобразное солнечное затмение.
- Зонд Chang'e 5 показал Землю и Солнце из точки Лагранжа L1 в 1,5 млн км от нас – фото.
- Астроном показал планеты Солнечной системы и их параметры в наглядном ролике.
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Основное видео: GOES-16/NOAA/NASA/I.Tirsky
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