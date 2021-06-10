UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

От Солнца оторвался гигантский протуберанец: видео мощного выброса звездной плазмы видео

10.06.2021, 11:29
Коронарный выброс на Солнце (скриншот из видеозаписи)
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Избрание меры пресечения Медведчуку: трансляция завершена
Избрание меры пресечения Медведчуку: трансляция завершена

Вчера, 9 июня в 14:59 по киевскому времени, на поверхности Солнца был зафиксирован гигантский выброс плазмы на высоту до 770 000 км. Об этом сообщил в Twitter астрофизик Марк Горат, ссылаясь на видео и данные орбитальной Обсерватории солнечной динамики NASA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Выброс произошел в секторе солнечных пятен AR2831. Астрономы классифицировали его как "среднюю вспышку класса C1.7".

Скорость разлета солнечного вещества превышала 10 млн км/ч (расстояние, равное дистанции Киев–Иерусалим, – за секунду), основное событие растянулось примерно на час.

Смотрите также: До мурашек. Ракета проходит по диску рассветного Солнца – эпичное slo-mo-видео

Более "сочный" вариант видео от AstroAlert:

Другое видео от астронома Ольги Смолянкиной:

Более замедленный вариант:

Поскольку протуберанец был направлен не в сторону Земли, каких-то сильных геомагнитных возмущений у нас не отмечено.

СПРАВКА. Солнце – одна из звезд нашей галактики Млечный Путь; единственная звезда Солнечной системы. Вырабатывает энергию путем термоядерного синтеза. Это желтый карлик класса G2V средней плотностью 1,4 г/см3, состоит из водорода (73% от массы), гелия (25%) и других элементов и веществ (железо, никель, кислород, азот, кремний, сера, магний, углерода, неон, кальций и хром). Масса – 99,866% от суммарной массы Солнечной системы. До Земли ~149,6 млн км.

Наблюдать за "здоровьем" Солнца можно в разных спектрах почти в режиме реального времени здесь.

Смотрите также: Термоядерный синтез в Китае. Установлен рекорд на "искусственном солнце" EAST

Основное видео: GOES-16/NOAA/NASA/I.Tirsky

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
наука космос астрономия солнце корона выброс геомагнитная буря протуберанец
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 