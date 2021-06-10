Вчера, 9 июня в 14:59 по киевскому времени, на поверхности Солнца был зафиксирован гигантский выброс плазмы на высоту до 770 000 км. Об этом сообщил в Twitter астрофизик Марк Горат, ссылаясь на видео и данные орбитальной Обсерватории солнечной динамики NASA.

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Выброс произошел в секторе солнечных пятен AR2831. Астрономы классифицировали его как "среднюю вспышку класса C1.7".

Скорость разлета солнечного вещества превышала 10 млн км/ч (расстояние, равное дистанции Киев–Иерусалим, – за секунду), основное событие растянулось примерно на час.

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Более "сочный" вариант видео от AstroAlert:

Другое видео от астронома Ольги Смолянкиной:

Более замедленный вариант:

Another beautiful solar eruption from #AR2831 behind the NW limb of the Sun. #Solarflare pic.twitter.com/4ZW3lhWshi — Edward.Vijayakumar (@edwanx) June 9, 2021

Поскольку протуберанец был направлен не в сторону Земли, каких-то сильных геомагнитных возмущений у нас не отмечено.

СПРАВКА. Солнце – одна из звезд нашей галактики Млечный Путь; единственная звезда Солнечной системы. Вырабатывает энергию путем термоядерного синтеза. Это желтый карлик класса G2V средней плотностью 1,4 г/см3, состоит из водорода (73% от массы), гелия (25%) и других элементов и веществ (железо, никель, кислород, азот, кремний, сера, магний, углерода, неон, кальций и хром). Масса – 99,866% от суммарной массы Солнечной системы. До Земли ~149,6 млн км.

Наблюдать за "здоровьем" Солнца можно в разных спектрах почти в режиме реального времени здесь.

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Основное видео: GOES-16/NOAA/NASA/I.Tirsky

Евгений Пилипенко

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