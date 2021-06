Вчера, 9 июня в 14:59 по киевскому времени, на поверхности Солнца был зафиксирован гигантский выброс плазмы на высоту до 770 000 км. Об этом сообщил в Twitter астрофизик Марк Горат, ссылаясь на видео и данные орбитальной Обсерватории солнечной динамики NASA.

Выброс произошел в секторе солнечных пятен AR2831. Астрономы классифицировали его как "среднюю вспышку класса C1.7".

Скорость разлета солнечного вещества превышала 10 млн км/ч (расстояние, равное дистанции Киев–Иерусалим, – за секунду), основное событие растянулось примерно на час.

Another beautiful solar eruption from #AR2831 behind the NW limb of the Sun. #Solarflare pic.twitter.com/4ZW3lhWshi