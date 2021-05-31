На экспериментальном усовершенствованном сверхпроводящем токамаке EASP в Китае удалось достичь температуры плазмы в 120 млн градусов Цельсия, причем ее поддерживали в 101 секунды. Это в пять раз больше, чем прошлый рекорд, пишет сайт Института физики плазмы Китайской академии наук (ASIPP).

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Более того, на прототипе термоядерной установки в Хэфэе на дейтерии ("тяжелая" вода) 20 секунд поддерживали температуру в 160 млн градусов.

По оценкам, дейтерий в 1 л морской воды может производить при термоядерном синтезе количество энергии, эквивалентное 300 л бензина.

В 2020-м на EAST, который запустили еще в 2006 году, достигли 100 млн градусов в течение 20 секунд, тогда как в аналогичной установке в Чэнду (HL-2M Tokamak) – 10 секунд при 150 млн градусов.

"Успех эксперимента закладывает основу для строительства в Китае собственной энергостанции ядерного синтеза. Это один из идеальных источников чистой энергии для будущего человечества", – радуются в ASIPP.

В отличие от ископаемых видов топлива, таких как уголь, нефть и природный газ, которые находятся под угрозой истощения и представляют угрозу для окружающей среды, сырье для "искусственного солнца" практически неограниченно на Земле.

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Такие токамаки не в научной литературе и прессе называют "искусственными солнцами" из-за желания добиться устойчивого и контролируемого ядерного синтеза, аналогичного реакциям на Солнце. При слиянии атомных ядер высвобождается огромная энергия, которая может помочь решить энергетический кризис.

Однако, несмотря на заметный технологический прогресс по этой части, нынешние варианты термоядерных реакторов пока далеки от тех, которые задуманы.

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Евгений Пилипенко

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