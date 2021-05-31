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Термоядерный синтез в Китае. Установлен рекорд на "искусственном солнце" EAST – фото видео

31.05.2021, 07:45
Скриншот из видеозаписи
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На экспериментальном усовершенствованном сверхпроводящем токамаке EASP в Китае удалось достичь температуры плазмы в 120 млн градусов Цельсия, причем ее поддерживали в 101 секунды. Это в пять раз больше, чем прошлый рекорд, пишет сайт Института физики плазмы Китайской академии наук (ASIPP).

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Более того, на прототипе термоядерной установки в Хэфэе на дейтерии ("тяжелая" вода) 20 секунд поддерживали температуру в 160 млн градусов.

По оценкам, дейтерий в 1 л морской воды может производить при термоядерном синтезе количество энергии, эквивалентное 300 л бензина.

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В 2020-м на EAST, который запустили еще в 2006 году, достигли 100 млн градусов в течение 20 секунд, тогда как в аналогичной установке в Чэнду (HL-2M Tokamak) – 10 секунд при 150 млн градусов.

"Успех эксперимента закладывает основу для строительства в Китае собственной энергостанции ядерного синтеза. Это один из идеальных источников чистой энергии для будущего человечества", – радуются в ASIPP.

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В отличие от ископаемых видов топлива, таких как уголь, нефть и природный газ, которые находятся под угрозой истощения и представляют угрозу для окружающей среды, сырье для "искусственного солнца" практически неограниченно на Земле.

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Такие токамаки не в научной литературе и прессе называют "искусственными солнцами" из-за желания добиться устойчивого и контролируемого ядерного синтеза, аналогичного реакциям на Солнце. При слиянии атомных ядер высвобождается огромная энергия, которая может помочь решить энергетический кризис.

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Однако, несмотря на заметный технологический прогресс по этой части, нынешние варианты термоядерных реакторов пока далеки от тех, которые задуманы.

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Евгений Пилипенко
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