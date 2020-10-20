Ученые измерили, за какое время луч проходит молекулу водорода: это потрясает воображение

Ученые в практических опытах использовали наименьшую единицу измерения времени – зептосекунду: это понадобилось, чтобы описать промежуток, за который фотон со скоростью 300 000 км/с пересекает длину связки двух атомов в молекуле водорода Н 2 . Исследование опубликовано в журнале Science.

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Ранее такую единицу уже применяли: в 2016-м с помощью лазерных импульсов измеряли временные отрезки с точностью до 850 зептосекунд. Группа Рейнхарда Дёрнера из Университета Гете, применяя рентгеновские импульсы на ускорителе DESY в Гамбурге, довела ее до 247 зептосекунд.

Они исследовали динамику фотоионизации, когда поглощение молекулами фотонов приводит к выбросу электронов и образованию анионов.

Используя электронный интерферометр, авторы зафиксировали задержку времени в 247 зептосекунд между двумя выбросами электронов с двух сторон от Н 2 (молекула состоит из двух протонов и двух электронов). Иными словами, луч выбил сначала один, а затем и второй электрон. Это интерпретировали это как время прохождения фотона через молекулу водорода.

Для разрыва и образования химических связей требуются фемтосекунды. За исследование, в котором они были использованы, 21 год назад вручили Нобелевскую премию по физике, напомнили о достижениях прошлого в Livescience.com.

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