Ученые измерили, за какое время луч проходит молекулу водорода: это потрясает воображение

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Зептосекунда – 0,000 000 000 000 000 000 001 секунды. Такие единицы пришлось использовать, чтобы описать процесс на молекулярном уровне

Ученые в практических опытах использовали наименьшую единицу измерения времени – зептосекунду: это понадобилось, чтобы описать промежуток, за который фотон со скоростью 300 000 км/с пересекает длину связки двух атомов в молекуле водорода Н2. Исследование опубликовано в журнале Science.

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Ранее такую единицу уже применяли: в 2016-м с помощью лазерных импульсов измеряли временные отрезки с точностью до 850 зептосекунд. Группа Рейнхарда Дёрнера из Университета Гете, применяя рентгеновские импульсы на ускорителе DESY в Гамбурге, довела ее до 247 зептосекунд.

Они исследовали динамику фотоионизации, когда поглощение молекулами фотонов приводит к выбросу электронов и образованию анионов.

Используя электронный интерферометр, авторы зафиксировали задержку времени в 247 зептосекунд между двумя выбросами электронов с двух сторон от Н2 (молекула состоит из двух протонов и двух электронов). Иными словами, луч выбил сначала один, а затем и второй электрон. Это интерпретировали это как время прохождения фотона через молекулу водорода.

Для разрыва и образования химических связей требуются фемтосекунды. За исследование, в котором они были использованы, 21 год назад вручили Нобелевскую премию по физике, напомнили о достижениях прошлого в Livescience.com.

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Теги: наука, исследование, физика, время, открытие, водород, атом, фотон, зептосеекунда
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