Нанотехнологическая магия. Создан мемристор атомарной толщины для сверхплотной памяти

Создан "накопитель памяти" толщиной всего в один атом: площадь этого устройства на основе дисульфида молибдена (MoS 2 ) – около 1 кв. нанометра. О технологическом прорыве пишут в журнале Nature Nanotechnology ученые из Техасского университета в Остине.

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Это мемристор – пассивный элемент, способный изменять свое сопротивление в зависимости от протекшего через него заряда, из-за чего его можно использовать как ячейку памяти ReRAM. Это целый класс энергонезависимой памяти: в основе ее работы лежит эффект управления сопротивлением ячейки.

Смысл в том, что дефект или пустое место в кристаллической (атомарной) структуре вещества замещать атомом металла, что поменяет его проводимость (сопротивление). Долгое время считалось, что токи утечки предотвратят такой эффект для изолирующих слоев нанометровой толщины, и мемристоры таких размеров сделать не удастся.

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Скорость работы подобных мемристоров (атомристеров, как называют их авторы) гораздо выше даже самой современной флэш-памяти, а плотность записи данных на такой накопитель, по данным исследователей из Остина, в 100 раз больше (~25 ТБ/см2).

Гипотетически в некоторых случаях мемристоры смогут заменить транзисторы – полупроводниковые "клапаны", которые при определенной силе тока резко уменьшают сопротивление и пускают ток с вывода-коллектора на вывод-эмиттер.

Еще лет 15 назад мемристоры считались теоретическими объектами, которые невозможно создать.

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Евгений Пилипенко

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