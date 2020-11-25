UA

Нанотехнологическая магия. Создан мемристор атомарной толщины для сверхплотной памяти

25.11.2020, 06:55
Нанотехнологическая магия. Создан мемристор атомарной толщины для сверхплотной памяти - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Создан "накопитель памяти" толщиной всего в один атом: площадь этого устройства на основе дисульфида молибдена (MoS2) – около 1 кв. нанометра. О технологическом прорыве пишут в журнале Nature Nanotechnology ученые из Техасского университета в Остине.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Это мемристор – пассивный элемент, способный изменять свое сопротивление в зависимости от протекшего через него заряда, из-за чего его можно использовать как ячейку памяти ReRAM. Это целый класс энергонезависимой памяти: в основе ее работы лежит эффект управления сопротивлением ячейки.

Смысл в том, что дефект или пустое место в кристаллической (атомарной) структуре вещества замещать атомом металла, что поменяет его проводимость (сопротивление). Долгое время считалось, что токи утечки предотвратят такой эффект для изолирующих слоев нанометровой толщины, и мемристоры таких размеров сделать не удастся.

Читайте также: Нобелевскую премию по физике дали за черные дыры 

Скорость работы подобных мемристоров (атомристеров, как называют их авторы) гораздо выше даже самой современной флэш-памяти, а плотность записи данных на такой накопитель, по данным исследователей из Остина, в 100 раз больше (~25 ТБ/см2).

Нажмите, чтобы увеличить

Гипотетически в некоторых случаях мемристоры смогут заменить транзисторы – полупроводниковые "клапаны", которые при определенной силе тока резко уменьшают сопротивление и пускают ток с вывода-коллектора на вывод-эмиттер.

Нажмите, чтобы увеличить

Еще лет 15 назад мемристоры считались теоретическими объектами, которые невозможно создать.

Сейчас различные компании пытаются применить технологию на практике, в том числе как искусственные синапсы для нейропроцессоров и нейросетей.

Нажмите, чтобы увеличить

Читайте также: Физики узнали давление внутри протона: ошеломляющий показатель

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
исследование физика память открытие химия атом мемристор нанометр заряд

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса
 