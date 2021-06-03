В июне произойдет кольцеобразное солнечное затмение: когда смотреть
В четверг 10 июня произойдет кольцеобразное солнечное затмение. Об этом сообщается на сайте NASA Eclipse.
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Отмечается, что затмение будет не полным, а кольцеобразным. Полное происходит, когда Луна полностью перекрывает Солнце на небосводе. Кольцеобразное случается, когда Луна находится дальше от Земли, чем при полном затмении, и ее диск по диаметру меньше солнечного диска.
На инфографике NASA видно, что солнечное затмение начнется 10 июня около 08:00 утра по всемирному времени (11:00 по Киеву). Красным на инфографике выделен путь "огненного кольца" затмения, который пролегает через северную часть Канады, Гренландию, Северный полюс и северо-восток Сибири.
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Над Украиной затмение будет видно частично, оно появится примерно в 13:00 по Киеву и пройдет над большей частью страны за исключением южных регионов.
Американское астрономическое сообщество предупреждает, что необходимо позаботиться о защите глаз при наблюдении за кольцеобразным солнечным затмением.
Следующее солнечное затмение в этом году будет полным и состоится 4 декабря, сообщают в NASA Eclipse.
- 26 мая произошло редкое астрономическое явление – полное лунное затмение совпало с суперлунием.
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