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В июне произойдет кольцеобразное солнечное затмение: когда смотреть

03.06.2021, 11:03
В июне произойдет кольцеобразное солнечное затмение: когда смотреть - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В четверг 10 июня произойдет кольцеобразное солнечное затмение. Об этом сообщается на сайте NASA Eclipse.

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Отмечается, что затмение будет не полным, а кольцеобразным. Полное происходит, когда Луна полностью перекрывает Солнце на небосводе. Кольцеобразное случается, когда Луна находится дальше от Земли, чем при полном затмении, и ее диск по диаметру меньше солнечного диска.

На инфографике NASA видно, что солнечное затмение начнется 10 июня около 08:00 утра по всемирному времени (11:00 по Киеву). Красным на инфографике выделен путь "огненного кольца" затмения, который пролегает через северную часть Канады, Гренландию, Северный полюс и северо-восток Сибири.

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Над Украиной затмение будет видно частично, оно появится примерно в 13:00 по Киеву и пройдет над большей частью страны за исключением южных регионов.  

Американское астрономическое сообщество предупреждает, что необходимо позаботиться о защите глаз при наблюдении за кольцеобразным солнечным затмением.

Следующее солнечное затмение в этом году будет полным и состоится 4 декабря, сообщают в NASA Eclipse.

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Марк Сировой
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